人気レースクイーンの霧島聖子（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒レザーのミニスカ・コス姿を披露し、チーム成績を報告した。

「ENEOSスーパー耐久シリーズ2026 第3戦 富士24時間レース TEAM POP RACE AMG GT3 EVO 44号車はミッション系のトラブルによりリタイヤとなりました」とチームの成績を報告。

黒レザーのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「残念ではありますが、今シーズンのS耐はまだまだ続きます！！より良い結果を目指して全力で戦うTEAM POP RACEに引き続き温かいご声援をお願いします！」と呼びかけた。

そして、「2日間会いに来てくださったファンの皆様 本当にありがとうございました いつも以上に多くの方と過ごすことができてとっても嬉しかったです！」と来場者に感謝した。

この投稿にフォロワーらからは「お疲れさまでした カッコいいですね〜」「めっちゃ格好イイー」「お美しい」「綺麗かわいい」「お疲れさまでした 次回リベンジですね」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。