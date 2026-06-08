タレントでモデルの佐藤栞里（35）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。ゲストとの秘話を明かした。

この日のゲストは佐藤が大の仲良しだというフリーアナウンサーの川田裕美（42）。仲良くなったきっかけやプライベートでの交流などを、まるで女子会のようにトークした。

川田は「栞里ちゃんのピンチ救ったことある」といい、自宅に遊びに来ていた佐藤が急な腹痛で倒れ、夜間救急で運んだエピソードを披露。結局、尿管結石だったと振り返り盛り上がった。

佐藤は、当時の川田の迅速で的確な対応を明かしながら感謝し「病院着いてからも凄くって」。夜間診療の医師が、生死に関わる病状ではないと判断した上で「先生が届いたUber Eatsの対応してたら、裕美ちゃんがゴリゴリの関西弁で“いや今！今一番に対応してほしいのは、こちらの患者さんじゃないですか！？！？”って」と、川田の医師への“クレーム”声を張り上げ再現した。

これにスタジオは大爆笑。パーソナリティーの向井は「頼りになるね〜」と笑いながら感心。佐藤が「しゃべるのも大変な痛さだったのに、こんな病院で芸能人が大声出すのはよくないと思って、“裕美ちゃん！大丈夫！大丈夫”って」と続けると、川田も「そんな怒ってない！怒鳴ってない怒鳴ってない」と大笑いだった。