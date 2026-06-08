ＳＮＳの「闇バイト」に応募した少年が実行役となる凶悪事件が相次ぐことを受け、警察庁と文部科学省、こども家庭庁は、少年らが知っておくべき留意点を“５か条”にまとめた。

警察と学校、教育委員会が連携して周知していく。

５日に公表されたのは、「闇バイトで人生を棒に振らないため」とする文書。「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」は、闇バイトに応募した若者を「捨て駒」として犯罪に利用している。

このため、文書では〈１〉「必ず捕まります」〈２〉「先輩、友達からの誘いでも応じてはいけません」〈３〉「銀行口座やスマホを売ってはいけません」と警告。海外の詐欺拠点に送り込まれるケースもあることから、〈４〉「外国に渡航すれば、二度と戻れなくなるかもしれません」〈５〉「今ならまだ引き返せます」と呼びかけた。

警察庁によると、昨年、強盗や窃盗、詐欺などの資金獲得犯罪で摘発された匿流の容疑者は１万２１７８人で、このうち少年は１３２２人（１１％）だった。

警察庁は、闇バイトの危険性を訴える活動を強化するよう都道府県警に通達した。警察官が学校に出向くなどして浸透を図る。