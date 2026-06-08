ＨＯＤＬ１<2345.T>が後場急動意となっている。午後１時ごろにシンガポールのＷｅｂ３テクノロジー企業で、ＳＢＩホールディングス<8473.T>やソニーグループ<6758.T>が出資をするスターテイル・グループと業務提携基本合意書を締結したと発表しており、これを好材料視する買いが入っている。



今回の基本合意書の締結により、両社はブロックチェーン関連プロダクトに関する開発支援やＩＰプロジェクトなどの紹介、その他協業や、日本円ステーブルコインをはじめとした関連事業開発、顧客開拓、ユースケース創出及び事業領域などで協議・検討する。なお、現時点において同件が業績に与える影響は軽微としている。



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出所：MINKABU PRESS