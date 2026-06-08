BTSジョングクの洗練されたデニム姿に悶絶！光輝くようなビジュアルに「なんて美しい」「デニムが世界一似合う」の声

【動画】BTSジョングクが自身のコラボアイテムを愛おしげに眺める姿／クールにウィンクを放つジョングク／ミンギュとの2ショット撮影シーン／「Jung Kook for Calvin Klein」特別展示について

BTSのJUNG KOOK（ジョングク）の、東京で開催されたCalvin Klein（カルバン・クライン）のイベントでの新たな動画が公開され、ファンの注目を集めている。

■BTSジョングク、自身のコラボアイテムを愛おしげに眺める姿

JUNG KOOKは、6月4日に東京・原宿のカルバン・クライン フラッグシップストアで開催された「Jung Kook for Calvin Klein」記念イベントに来場。

同ブランドのSNSには新たに、「The night through @mnijungkook’s eyes.（ジョングクが見た、あの夜の景色）」というコメントとともに動画が投稿された。

動画は、自撮りカメラを手にしたJUNG KOOKが、会場の雰囲気を紹介するようにくるりと一回転するシーンからスタート。その後は、自らのコレクションを眺めながら展示スペースを巡り、アイテムを手に取ったり、愛おしそうに撫でたりする姿が収められている。その表情からは、今回のコレクションへの思い入れもうかがえる。

会場を後にするシーンでは、背中に「JUNG KOOK」の文字が刻まれたレザーレーシングジャケットを羽織り、集まったファンに手を振る後ろ姿も。最後は、満面の笑みで両手を振り、大きく腕を広げるポーズで動画を締めくくった。

なお、6月11日まで、カルバン・クライン原宿3階にて、「Jung Kook for Calvin Klein」特別展示が開催されている。

SNSでは、「なんて美しい」「ビジュアルが光り輝いてる」「デニムのセットアップが世界一似合う」「Tシャツをなでなでしてるジョングク愛おしすぎ」「早速見に行ってきたよ！」など大きな反響が寄せられている。

■デニム×レザージャケット姿でウィンクを披露するJUNG KOOK

また、シルバーの無機質な空間で、デニムのセットアップにカスタムレザージャケットを合わせたJUNG KOOKが、カメラに向かってクールにウィンクを放つ動画も公開されている。