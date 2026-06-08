嵐5人の貴重ショットが続々公開！引き込まれるようなドアップや躍動感あふれるジャンプショット、黒スーツのクールなカットに「ビジュが強すぎる」「絵になる5人」「最高」「ずっと大好き」と大反響

【写真＆動画】嵐の過去ショット（全5投稿）

写真家の宮原夢画が自身のInstagramを更新。過去に撮影した嵐のカレンダー写真を公開し、ファンの注目を集めている。

■鋭いまなざしが印象的なモノクロポートレート

宮原は「Muga Miyahara archive “ARASHI calendar” 26年半お疲れ様でした」とつづり、2投稿に分けて写真を公開した。

1つ目の投稿では、メンバーそれぞれのアップのモノクロポートレートを公開。手元のポージングも印象的で、鋭いまなざしや大人びた表情が目を引く。当時の嵐の魅力を切り取ったような、存在感あふれるカットが並んでいる。

■躍動感あふれるジャンプショットやクールなスーツ姿も

2つ目の投稿では、白シャツ＆白パンツ姿でジャンプする躍動感あふれるショットや、ネクタイをしめたスーツ姿で壁にもたれかかるクールなカット、カラフルなシャツ姿で寝転ぶ密着ショット、メンバーの顔が映し出されたモニターが並ぶアーティスティックな写真なども公開。さらに、豪華なテーブルを囲むシックな集合カットも披露されている。

5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を開催し、26年半のグループ活動に幕を下ろした嵐。

SNSでは「いまあらためて見てもかっこいい」「5人ともかっこいい」「素敵な写真」「懐かしい」「最高」「ずっと大好き」「ビジュが強すぎる」「胸が熱くなった」「絵になる5人」などの声が寄せられている。

■「WISH」ジャケット写真＆CM映像も公開

なお、同アカウントでは、宮原が撮影した「WISH」のジャケット写真や、Android auのTVCM映像も公開されている。