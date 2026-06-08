人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が8日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“ボディコン・コス”ショットで富士24時間レースのチーム成績を報告した。

「スーパー耐久 富士24hレース Hitotsuyama Racing 21号車は途中トラブルがありながらも無事完走しました」とチームの成績を報告し、「24時間を走り切るのって本当にすごい！！応援ありがとうございました」と応援に感謝。

ブラック＆イエローのボディースーツ風コスチューム姿の写真をアップし「サーキットおさんぽしてたときにかまってくれたたくさんの皆さんもありがとうございました！わいわい話せて楽しかったぁ 寒暖差もあったので現地に来られていた皆さんは暖かくしてゆっくり休んでくださいね」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「かこ様長丁場おつかれさま 盛り上がりのあるレースに感動」「めっちゃ綺麗で可愛いです ゆっくり休んでくださいね」「いつも綺麗でかっこいい」「パンツスタイルのコスチュームとっても似合ってカッコイイです」「めちゃくちゃ可愛いくてスタイル抜群だよねー」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。