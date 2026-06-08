元モーニング娘。の辻希美が６日、くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。夫の杉浦太陽とのなれそめを話し、くわばたは「怖い…」とドン引きした。

この日は辻が杉浦とのなれそめを告白。実はくわばたは杉浦から辻との交際の経緯を聞いており、今回はその時辻はどう思っていたかを聞く「アンサー回」にすると意気込んでいた。

杉浦の友人の家に杉浦と辻が偶然来たのが最初の出会い。その時の杉浦の友達に対するやり取りや表情を見て「好きになった」といい、くわばたは「１日で？」とびっくり。辻は「すぐに好きでした」と一目ぼれだったといい、帰宅後、友人に杉浦のメルアドを聞いて「その日だったかな？『好きです』って言ったのは」と即日告白。

くわばたは「ちょっと待って。早いよ」と驚くと辻は「ピンと来て。１００か０のタイプで好きになっちゃったから」と言い「好きですというより、付き合ってくださいって」とコメント。くわばたは「普通で考えたら怖いよ。たった１回、たいしてしゃべってない同じ空間にいただけの子に…」と杉浦に同情だ。

杉浦からは「まだ会っただけでしゃべったことがないから、いろいろ話してからにしよう」と返信があったことから、「その友達の家に集まっているのは知っていたので、次の日も行った」「もうちょっとしゃべってからと言ってたから」と、勝手に友達の家へ。くわばたは「気持ち悪い〜。辻ちゃんやからええけど、ええ？必死？うそでしょ？」とドン引きだ。

この２日後に再び辻が告白。それも断り、その１週間後にまたも「付き合って下さい」と告白。合計３回フラれてしまったという。

ただ３回目にフラれたときには「付き合う時にはオレから言うからって言われて。そっかーって。でも待ってても絶対に来ないじゃんと思って、コンサートに誘って、見に来て下さいと」とコンサートに誘い、杉浦がコンサートを鑑賞。その後に「告白してくれました。普段とは違う姿を見て（考えが変わった）」と、幼くみえた辻のプロの部分を見て交際を受け入れてくれたと恥ずかしそうに振り返っていた。