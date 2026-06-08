テニスの「全仏オープン」は6月7日（日本時間8日）、男子シングルス決勝が行われ、世界ランク3位で第2シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が登場した。同14位で第10シードのフラビオ・コボッリ（イタリア）と対戦し、6-1、4-6、6-4、6-7（5-7）、6-1のフルセットにおよぶ死闘を制覇。4時間を超える大激戦の末、ついに自身初となる四大大会のタイトルを手にした。

【映像】それも返す!? ネット際の攻防戦（実際の映像）

悲願のメジャー初制覇を懸けた大一番。相手は24歳の新鋭コボッリだ。第1セット、ズベレフは決勝という大舞台に緊張の色を隠せない相手から難なく3度のブレークを奪い、あっさりと先取する。しかし第2セット、硬さがとれて本来の動きを取り戻したコボッリに第7ゲームを破られ、ブレークのチャンスすら作れないままセットを奪い返される。勝負の分かれ目となった第3セットは終盤の第10ゲームで決定的なブレークを奪って再びリードするも、第4セットは互いに2度ずつサービスを破り合う大接戦の末にタイブレークを落とし、勝負は運命のファイナルセットへと持ち込まれた。

この一進一退の息詰まる攻防の中で、観衆を大いに沸かせたのがズベレフの随所で見せたキレのある“神技”の数々だ。第3セットには、ネット際へギリギリに打ち込まれたショットに対し猛ダッシュで食らいつき、ふわりとした軌道で逆サイドの空いたスペースへ打ち返すスーパープレーを披露してファンを大興奮させた。さらに運命の第5セットでも、あまりにもハードなラリーの応酬から、相手の動きを完全に読み切った意表を突く一打でコボッリを翻弄。大舞台での底知れぬ強さを見せつけ、会場中をうならせた。

極限状態でのファイナルセット、ズベレフは圧巻のゲーム運びで頂点へ駆け上がった。現在29歳、11年連続11度目の全仏出場。これまで四大大会の決勝には3度進出しながら、そのすべてで準優勝と苦杯をなめてきた。幾多の挫折を乗り越え、4度目の挑戦でついに手にしたローランギャロスの栄冠。勝利を決めた瞬間、ズベレフの頬を伝ったあふれる涙は、長く険しかった道のりと計り知れない重圧から解放された喜びを物語っていた。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）