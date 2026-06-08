CANDY TUNE村川緋杏、武道館公演期間に肉離れしていた「歩けなくなってしまってた」現在の様子も明かす
【モデルプレス＝2026/06/08】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が6月8日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ライブ中に足を負傷していたことを明かした。
【写真】26歳元HKTアイドル“足負傷していた”ライブ会見の様子
CANDY TUNEは6月5日・6日、東京・日本武道館でCANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」を開催。翌日には、村川が「実は武道館1日目のライブ中に足が攣って2日目の朝パンパンに腫れちゃって肉離れで歩けなくなってしまってたんだけど」とライブ成功の裏で足を負傷していたことを打ち明けた。
続けて「さっき見てもらったらかなり治ってるって！！！よかった！！！」と翌日には回復したことを明かし「心配してくれてる方がいたのでご報告でした」と伝えていた。
この投稿を受け、ファンからは「お疲れ様！」「プロ根性がすごい」「心配していたけど回復してよかった」といった声が寄せられている。
グループにとって初めての日本武道館公演となった同ライブ。初披露曲・ユニット曲から日替わり楽曲まで幅広い魅力を見せ、2日間で約2万人を動員。7月21日・22日には兵庫・GLION ARENA KOBEでの追加公演が決定している。なお、6日の公演では8月より18都市23公演をまわる全国ツアー「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2026 ‐AUTUMN‐」の開催が発表された。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元HKTアイドル“足負傷していた”ライブ会見の様子
◆村川緋杏、武道館ライブで肉離れしていた
CANDY TUNEは6月5日・6日、東京・日本武道館でCANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」を開催。翌日には、村川が「実は武道館1日目のライブ中に足が攣って2日目の朝パンパンに腫れちゃって肉離れで歩けなくなってしまってたんだけど」とライブ成功の裏で足を負傷していたことを打ち明けた。
この投稿を受け、ファンからは「お疲れ様！」「プロ根性がすごい」「心配していたけど回復してよかった」といった声が寄せられている。
◆CANDY TUNEデビュー3周年公演「CANDY CANDY CANDY PARTY」
グループにとって初めての日本武道館公演となった同ライブ。初披露曲・ユニット曲から日替わり楽曲まで幅広い魅力を見せ、2日間で約2万人を動員。7月21日・22日には兵庫・GLION ARENA KOBEでの追加公演が決定している。なお、6日の公演では8月より18都市23公演をまわる全国ツアー「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2026 ‐AUTUMN‐」の開催が発表された。（modelpress編集部）
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