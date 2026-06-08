◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）

２年ぶり出場の共栄大（東京新大学）は、天理大（阪神大学）に破れ、１回戦敗退となった。

共栄大の先発左腕・佐藤夏月投手（４年＝駒場）は、４回まで無安打と好投を見せていたが１点リードの５回に捕まった。１死から連打と死球で１死満塁のピンチを背負うと、１番・藤原凪秀外野手（２年＝天理）に右翼へ２点適時二塁打を浴びて逆転を許した。さらに２死二、三塁から捕逸で３点目を失った。

その後も続投し、８回１／３で１２９球を投げて３失点（自責２）の熱投を見せたが、初戦突破はならなかった。「調子は悪くなかった。修正できればよかったんですけど、ズルズルといってしまった」と振り返った。

進路については「プロ１本でいきたい」と即答。小学４年時に、巨人・内海哲也（現巨人投手コーチ）の投球を見てプロへの憧れを抱いたという左腕は、「リーグ戦で１個ずつ自分が勝ちを積み重ねていければ、またこういった場所に立てるのかなと思います」とさらなる成長を誓った。