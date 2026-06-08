子犬に初めてリードを装着して、お散歩の練習をしてみたら…？思わずクスッと笑ってしまう光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「面白い」といった声が寄せられています。

【動画：散歩の練習で『子犬にリードを装着した』結果→歩こうとしないので、引っ張ると…まさかの『モップ化』】

子犬に初めてリードを装着したら…

TikTokアカウント「inuinu0217」に投稿されたのは、生後4ヶ月のポメラニアン「まろん」くんがお散歩の練習をした時の様子です。初めてリードを装着したら、まろんくんは廊下にペタッと伏せてしまって、なかなか歩こうとしなかったそう。そこで飼い主さんがリードを引っ張ってみたら、伏せたまま手足をちょこちょこ動かしてほふく前進したとか。

リードに慣れていないせいで歩くことを嫌がっているのかと思いきや、飼い主さんがくるっと方向転換して来た道を戻り始めた途端に、まろんくんは立ち上がってトコトコとついてきたそう。普通に歩けているので、もう一度方向転換して廊下の先に向かおうとしたら…？

モップ化してお散歩拒否！？

なんとまろんくんは再び床にペタッと伏せ、「そっちには行きたくない！」とばかりに歩くことを拒否したとか。どうやら外に連れ出されそうな気配を察知した時は歩くことを拒否し、部屋に戻れそうな時はルンルンで歩いてくれるようです。

そして先ほどと同じように飼い主さんがリードを引っ張って歩くと、今度は手足もほとんど動かさず、ズルズル…ズルズル…と引きずられて廊下の端まで移動。まるでモップのようになってお散歩拒否する姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます！

残念ながらお散歩の練習は上手くいきませんでしたが、まろんくんがご自慢のモフモフボディで掃除してくれたおかげで、廊下はピカピカになったことでしょう。

この投稿には「可愛いw」「甘えてるんだよね」「帰ってくる時はちゃんと歩くんおもろい」「このかわいいモップはどこで買えるんですか？」「家のお掃除お手伝いしててエライ！」といったコメントが寄せられています。

子犬はすくすく成長中

まろんくんはとてもヤンチャでイタズラっ子なのだそうですが、色々なことを学んで少しずつ大人になっているところで、飼い主さんの結婚式では先住犬の「ぷりん」ちゃんと一緒にリングドッグという大役を果たしてくれたそう。これからもまろんくんがすくすく成長し、元気で可愛い姿をたくさん見せてくれますように。

TikTokアカウント「inuinu0217」には、まろんくん＆ぷりんちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「inuinu0217」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。