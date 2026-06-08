3匹の猫たちが暮らすお家に子犬がやってきた！ずっと一緒にいると徐々に猫っぽくなってきたようで…！？猫化してしまった子犬の姿には「かわいい♡」とのコメントが寄せられるほど、悶絶必至の投稿がSNSで話題を集めています。

【動画：赤ちゃんの頃から『3匹の猫』に育てられた子犬→成長した結果、猫じゃらしを見ると…】

3匹の猫が暮らすお家に子犬がやってきた

Instagramアカウント「noel1.31」の投稿者さんご夫婦は3匹の猫と暮らしていますが、このたびマルプーの子犬「のえる」ちゃんが家族に仲間入り！

お家にきた当初はちょこんと座って大人しかったというのえるちゃん。しかしのびのびと暮らす先輩猫たちに安心したのか、日に日にお転婆になっていったそう。先輩猫たちに育てられたのえるちゃんは、飼い主さんも驚く成長を遂げたのだそう。

猫じゃらしで大爆走！

そこには、にゃんこたちが大好きな「猫じゃらし」で遊ぶのえるちゃんの姿が…！全速力で追いかけたり、小さな体で大ジャンプしたり…と、誰よりも楽しく遊ぶように。『猫じゃらしって犬も遊べるんだ…』そう納得してしまうようなお姿だったとか。

飛び跳ねた瞬間、猫さんにぶつかってしまうというヒヤッとする一幕もありましたが、そこはのえるちゃんより年上の先輩たち。圧倒されながらも、冷静に見守っていたといいます。

完全に「猫化」した子犬が爆誕♡

「ここまで影響受けるんだ」と飼い主さんも驚くほど、完全に『猫化』してしまったのえるちゃん。最近では動きも猫っぽくなり、ますます猫化に磨きがかかっているのだとか。

誰よりも真剣に猫じゃらしで遊び、先輩猫たちにちょっかいをかけるのえるちゃんは、一瞬一瞬がとっても楽しそう。のえるちゃんの無邪気さにはちょっと困ってる先輩猫たちですが、少しずつ距離は縮まってきたそう。少しずつ家族になっていく様子を、飼い主さんもあたたかく見守っていることでしょう。

「かわいい♡」と悶絶のコメントも寄せられた、のえるちゃんと先輩猫たちの日常は、Instagramアカウント「noel1.31」からチェックしてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「noel1.31」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております