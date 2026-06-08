丸型たこ焼き生産強化 岡本食品が第二工場竣工 ASEAN開拓へ

備後漬物グループの岡本食品は5月22日、広島県福山市で第二工場の竣工式を開いた。新工場では「丸型」冷凍たこ焼きの生産を開始。ASEANを中心とした海外展開も本格化し、10年後に連結売上高100億円を目指す。

第二工場は旧カット野菜工場（2階建て延べ4130平方メートル）を活用した居抜き物件で、丸型たこ焼き専用ラインを導入した。

竣工した第2工場

同社の冷凍たこ焼き売上は前9月期で約11億5000万円。新ラインの売上能力は最大約6億円で、フル稼働時には現状比約5割増の売上規模となる見込みだ。

国内の冷凍たこ焼き市場は250億〜260億円規模とされ、釣鐘型と丸型がほぼ半分ずつを占める。同社はこれまで釣鐘型を主力としてきたが、丸型市場への参入で新たな需要獲得を狙う。西澤道夫社長は「海外では丸い方が“たこ焼きらしい”と受け止められやすい」とし、輸出拡大にも期待を寄せた。

海外展開では、ベトナム、フィリピンを中心に市場開拓を進める。FSSC認証取得やハラル対応も進め、来春以降の輸出開始を目指す。現在、第二工場は10人体制で稼働しており、来年にも20人体制へ拡充、生産能力も2倍に引き上げる計画。

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