オプテージは4日、MVNOサービス「mineo」で、各種事務手数料およびeSIMプロファイル発行料を10月1日以降の申し込み分から改定するとWebサイトで明らかにした。各種費用の継続的な上昇を踏まえた措置としている。

1契約ごとに3300円の契約事務手数料および変更事務手数料は、いずれも3850円に引き上げられる。お試し200MBコース利用時の契約事務手数料である550円や「シングルタイプ」から「デュアルタイプ」への変更に伴う変更事務手数料の無料措置に変更はない。また、1枚ごとに2200円のSIMカード再発行事務手数料は、2750円へと改定される。

1発行ごとに440円が発生していたeSIMプロファイル発行料は0円となり、無料化される。1枚ごとに440円を要するSIMカード発行料については据え置かれる。無料化に伴い、ファン∞とく特典の「eSIMプロファイル発行料割引」におけるmineoコインからクーポンへの交換は7月28日に終了する。クーポンの有効期限は交換後60日間となる。

紹介制度やエントリーコードといった契約事務手数料が無料になる特典は、料金改定以降も引き続き提供される。エントリーコードを利用した上でWebサイト以外から申し込んだ際に別途発生する、契約事務手数料の1100円についても料金の変更はない。

名目 単位 変更前の料金 変更後の料金 契約事務手数料 1契約ごと 3300円 3850円 変更事務手数料 SIMカード再発行事務手数料 1枚ごと 2200円 2750円 eSIMプロファイル発行料 1発行ごと 440円 0円