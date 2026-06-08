猿田彦珈琲、創業15周年でカップとメニュー刷新 記念ブレンドや限定グッズも展開
スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」が、8日に創業15周年を迎えた。これを記念し、新しいカップデザインとドリンクメニューを全国の対象店舗で導入するほか、アニバーサリーブレンドや記念タンブラーなどの限定グッズを発売する。
【画像】刷新された新メニュー表
猿田彦珈琲は2011年6月8日に創業。“たった一杯で幸せになるコーヒー屋”を掲げ、15年間にわたり店舗展開を続けてきた。節目となる今回のリニューアルでは、一部店舗を除く全国店舗で新カップと新ドリンクメニューを導入。これまで店舗ごとに異なっていたメニュー構成も、原宿・東京大学・京都エリアの店舗を除いて全国共通化し、初めて来店する人でも選びやすい内容へと刷新した。
価格体系も見直され、「すぐ出るコーヒー（Tサイズ）」は550円、「蜂蜜のラテ」は600円、「ソイラテ」は650円で販売する。カップサイズの変更に合わせ、より利用しやすい価格設定を目指したという。
15周年記念商品として発売する「アニバーサリーブレンド」は、コロンビア、エチオピア、コスタリカの豆をベースに、パナマ産ゲイシャを加えた特別なブレンドだ。果実感と立体感のある味わいに加え、スミレを思わせる華やかな香りと長い余韻が特徴。価格は豆売りが100g1200円、ドリップバッグが5袋入り1200円、ドリップコーヒーが680円。全店舗で販売する。
あわせて、15周年限定カラーの「STTOKEホームカップ（猿田彦ブルー）」と、イタリア発のボトルブランド「24BOTTLES」のトラベルタンブラーも発売する。STTOKEホームカップは容量207mlで3300円、24BOTTLESトラベルタンブラーは実容量300mlで5500円となる。
さらに、恵比寿本店では15周年記念として、パナマの名門ラ・エスメラルダ農園のコーヒーを限定提供。カフェラテでは苺のトリュフチョコレートを思わせる味わい、ブラックではストロベリーやグレープの風味が楽しめるという。
オンラインショップでは「猿田彦珈琲15周年記念コーヒー豆3種スペシャルセット」も販売する。創業当初から取り組んできたダイレクトトレードのコーヒー、憧れの味として位置づけるパナマ産ゲイシャ、そしてアニバーサリーブレンドを組み合わせたセットで、送料無料で提供する。
代表の大塚朝之氏は「15年という歳月の中で、私たち猿田彦珈琲は、少しずつ背伸びをしながら歩んでまいりました。大き過ぎることもなく、小さくまとまることもなく、一歩ずつ、自分たちらしい成長を重ねてきた15年です」とコメント。「これからも、『たった一杯で幸せになるコーヒー屋』として、目の前のお客様に喜んでいただける一杯を、誠実に届け続けてまいります」と今後への思いを語った。
※価格はすべて税込み
【画像】刷新された新メニュー表
猿田彦珈琲は2011年6月8日に創業。“たった一杯で幸せになるコーヒー屋”を掲げ、15年間にわたり店舗展開を続けてきた。節目となる今回のリニューアルでは、一部店舗を除く全国店舗で新カップと新ドリンクメニューを導入。これまで店舗ごとに異なっていたメニュー構成も、原宿・東京大学・京都エリアの店舗を除いて全国共通化し、初めて来店する人でも選びやすい内容へと刷新した。
15周年記念商品として発売する「アニバーサリーブレンド」は、コロンビア、エチオピア、コスタリカの豆をベースに、パナマ産ゲイシャを加えた特別なブレンドだ。果実感と立体感のある味わいに加え、スミレを思わせる華やかな香りと長い余韻が特徴。価格は豆売りが100g1200円、ドリップバッグが5袋入り1200円、ドリップコーヒーが680円。全店舗で販売する。
あわせて、15周年限定カラーの「STTOKEホームカップ（猿田彦ブルー）」と、イタリア発のボトルブランド「24BOTTLES」のトラベルタンブラーも発売する。STTOKEホームカップは容量207mlで3300円、24BOTTLESトラベルタンブラーは実容量300mlで5500円となる。
さらに、恵比寿本店では15周年記念として、パナマの名門ラ・エスメラルダ農園のコーヒーを限定提供。カフェラテでは苺のトリュフチョコレートを思わせる味わい、ブラックではストロベリーやグレープの風味が楽しめるという。
オンラインショップでは「猿田彦珈琲15周年記念コーヒー豆3種スペシャルセット」も販売する。創業当初から取り組んできたダイレクトトレードのコーヒー、憧れの味として位置づけるパナマ産ゲイシャ、そしてアニバーサリーブレンドを組み合わせたセットで、送料無料で提供する。
代表の大塚朝之氏は「15年という歳月の中で、私たち猿田彦珈琲は、少しずつ背伸びをしながら歩んでまいりました。大き過ぎることもなく、小さくまとまることもなく、一歩ずつ、自分たちらしい成長を重ねてきた15年です」とコメント。「これからも、『たった一杯で幸せになるコーヒー屋』として、目の前のお客様に喜んでいただける一杯を、誠実に届け続けてまいります」と今後への思いを語った。
※価格はすべて税込み