気象庁は、8日午後2時03分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

8日午後2時2分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞

・父島二見

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時46分 0.2m

■相模湾・三浦半島＜津波注意報：1m＞

・三浦市三崎漁港

第1波：欠測

観測最大： 欠測

■静岡県＜津波注意報：1m＞

・沼津市内浦

第1波：欠測

観測最大： 欠測

■三重県南部＜津波注意報：1m＞

・尾鷲

第1波：第１波識別不能 【追加】

観測最大：8日午後1時24分 微弱【追加】

■和歌山県＜津波注意報：1m＞

・那智勝浦町浦神

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時31分 微弱

・串本町袋港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時50分 0.2m【更新】

■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞

・種子島熊野

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時21分 0.1m

■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞

・奄美市小湊

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時19分 微弱

■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞

・沖縄市中城湾港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後0時58分 微弱

■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞

・石垣島石垣港

第1波：第１波識別不能

観測最大：8日午後1時10分 微弱

