家族4人でスマホ代が「月2万円」かかっています。格安SIMにまとめれば、本当に「半額」くらいまで下げられるのでしょうか？

家族4人で月2万円のスマホ代は高い？

家族全員が大手キャリアを利用している場合、月2万円前後のスマホ代になることは十分あり得ます。1人あたり5000円で計算すると、4人でちょうど2万円になります。さらに端末代の分割払いが残っている場合は、毎月の負担はさらに大きくなるでしょう。

スマホ料金は毎月自動的に引き落とされるため、支出として意識しにくい固定費です。しかし、月2万円の支出は年間で24万円になります。

家計を見直す際、固定費の削減は一度見直すと効果が継続しやすいため、節約の優先順位が高い項目とされています。その中でもスマホ代は、料金プランの変更や格安SIMへの乗り換えによって見直しやすい支出の一つといえるでしょう。



格安SIMなら本当に半額近くまで下げられる？

現在1人5000円のプランを利用している場合、格安SIMへ変更して1人2500円になれば、家族全体では月1万円です。つまり毎月1万円、年間では12万円の節約になります。

特に子どもが動画視聴中心で、自宅ではWi-Fiを利用している家庭では、必要以上に大容量プランを契約しているケースもあります。利用状況を確認すると、実は現在より小さい容量でも十分だったということも少なくありません。家族ごとに必要な通信量を見直すことで、さらに無駄を減らせる可能性があります。



家族全員で乗り換える前に確認したいポイント

大きな節約効果が期待できる一方で、確認しておきたい点もあります。まずは通信速度です。格安SIMの中には、利用者が集中する昼休みや夕方の時間帯に通信速度が低下するサービスもあります。動画視聴やオンラインゲームをよく利用する家族がいる場合は、実測速度の調査結果や対応エリアなどを事前に確認しておくと安心です。

また、高齢の家族がいる場合はサポート体制も重要です。店舗で相談できるサービスを重視するなら、実店舗やサポート拠点を持つ事業者を選んだほうが安心できるでしょう。

さらに、現在利用中のスマホが乗り換え先でも利用できるか確認することも大切です。端末が対応している周波数帯や動作確認状況によっては、一部機能が利用できなかったり、通信品質に影響が出たりする場合があります。乗り換え後のトラブルを防ぐためにも、事前確認は欠かせません。



スマホ代の見直しは家計改善の効果が大きい

家族4人で月2万円のスマホ代を支払っている場合、格安SIMへの変更で月1万円程度まで下げられる可能性があります。年間では10万円以上の節約につながるため、家計への影響は非常に大きいでしょう。

ただし、料金だけを重視するのではなく、通信品質やサポート体制も比較することが大切です。家族全員の使い方を整理したうえで最適なプランを選べば、無理なく通信費を削減できます。毎月の固定費を見直すきっかけとして、一度料金プランを確認してみる価値は十分にあるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー