ＡＫＢ４８の徳永羚海（１９）と永野芹佳（２５）が、全国２０局で放送される旅番組「ふわり愛」の鳥取編に出演。本日８日のチューリップテレビ（富山）を皮切りに順次放送が開始される。

これまで鳥取でのロケは雨や曇りに見舞われがちだった狷善別遶瓮灰鵐咾世、今回は２日間とも快晴という絶好のロケ日和に恵まれた。旅は壮大な鳥取砂丘からスタート。「鳥取ふるさと大使」を務める徳永が、先輩であり親友でもある永野を案内する形で、鳥取の無限の魅力を巡る。

今回の旅のハイライトとなったのが、狷本一危険な国宝瓩箸靴特里蕕譴觧案岨鎧夷濃投入堂（みとくさん さんぶつじ なげいれどう）への参拝だ。飛鳥時代に断崖絶壁のくぼみに建てられたという仏堂で、参道は木の根や岩場を掴んで登る急斜面が続く。かつては僧侶の修行の場でもあった難所に対し、徳永が「ふるさと大使としては避けて通れない！」と決意。永野も同行を決め、現役アイドルとしてはおそらく初となる過酷な参拝に挑戦した。

参拝にあたっては、推奨されている服装や靴を着用。投入堂参拝の経験が豊富な地元スタッフ同行のもと、安全面に十分配慮して撮影が行われた。２人は登山後、その過酷さを「１日３、４公演やったあとくらい疲れた…」とこぼしていた。

命がけの参拝の後は、三朝（みささ）温泉の老舗旅館「万翠楼（まんすいろう）」へ。１人１泊８万円以上するという温泉露天風呂付きの客室「三朝ラグジュアリースイート」に宿泊した２人は「ありがたすぎる！」「鳥取、最高！」と大興奮。鳥取の山海の幸を盛り込んだ豪華な夕食を堪能し、登山の疲れを癒やした。

翌日は、今年４月にリニューアルオープンしたばかりの「大山まきば みるくの里」で白バラ牛乳のスイーツを味わったほか、永野が熱望していた「とっとり花回廊」を訪問。雄大な大山を背景に、一面に広がるネモフィラ畑での記念撮影を楽しんだ。

徳永が「砂丘の砂つぶのように無限にある」と語る鳥取の魅力を存分に満喫した２日間。最後は「また２人で来ようね！」「今度は冬の鳥取旅だ！」と、早くも次回の旅への期待を膨らませていた。