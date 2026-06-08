メンバーから薬物使用を“暴露”されるも気にせず？韓国歌手、新レーベル設立＆新曲リリース発表

ガールズグループ2NE1のメンバー、パク・サンダラがレーベル「ARADNAS」を設立し、新たな活動に乗り出す。

6月8日、ARADNASは「パク・サンダラが来る6月20日に新シングル『rePRISM』をリリースする」として、「その後、フェスティバル、ファンコンサート、アジアファンコンツアーなど、さまざまな活動を続けていく予定だ」と明らかにした。

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今回のシングルは、パク・サンダラがARADNASとともに披露する初の公式プロジェクトであり、自身の音楽とステージの方向性を作っていく新たな出発という点で意味が大きい。

新曲『rePRISM』はバンドサウンドをベースにした楽曲であり、ライブが得意なアーティストとして魅力を放つ予定だ。

新曲の活動は、音楽番組よりも音楽フェスティバルやファンコンサートを中心に行われる。パク・サンダラはライブステージを通じて、ファンと間近で対面する計画だ。

（写真＝ARADNAS）パク・サンダラ

特に、アルバムリリース後はアジアファンコンサートツアーも続く。ただし、フィリピン公演は現地の契約および事業的な検討の問題により、今回の日程から除外された。

なお、2NE1のメンバー、パク・ボムは、パク・サンダラの薬物使用が発覚し、それを隠蔽するために自身が薬物中毒者に仕立て上げられたという内容の投稿を公開した。その後、パク・サンダラは疑惑を否定し、パク・ボムのSNSのフォローを解除。

絶交の噂もあったが、最近パク・サンダラは2NE1のデビュー17周年に合わせて、パク・ボムを含む4人全員での写真を投稿し、ファンの感動を誘った。

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日生まれ、釜山出身。移住したフィリピンのタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月に2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽のみならず演技、ファッション、美容、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月にはミニAL『SANDARA PARK』でソロデビューしている。