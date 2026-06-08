“12冠王の怪物新人”AHOF、7月にカムバック！レジェンド曲『Sugar High』先行公開決定

ボーイズグループAHOF（アホプ）が、7月のカムバックに先立ち先行公開曲をリリースする。

6月8日、所属事務所F&Fエンターテインメントによると、AHOFは7月に3rdミニアルバムをリリースする。昨年11月に発表した2ndミニアルバム『The Passage』以来、約8カ月ぶりの新作となる。

【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」

カムバックに先立ち、6月12日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて先行公開曲『Sugar High』がリリースされる。『Sugar High』はすでにファンの間で“レジェンド曲”として話題を集めている。アジアツアーのソウル公演で初披露された際には、メンバーのダークな魅力と力強いパフォーマンスで会場を熱狂させた。

（写真提供＝F&Fエンターテインメント）

ステージ上で証明されたエネルギーが正式な音源としてリリースされることが決まり、世界中のファンの期待が高まっている。

（写真提供＝F&Fエンターテインメント）

同日公開された『Sugar High』のティザーポスターも印象的だ。無駄をそぎ落としたホワイトの背景と鮮やかなレッドカラーのタイトルロゴが鮮明なコントラストを描き出している。さらに、赤い粉が大胆に舞い散る演出は、まるで危険で甘いエネルギーが広がっていくような雰囲気を醸し出し、ベールに包まれた新曲のコンセプトへの期待を高めた。

AHOFは昨年7月、1stミニアルバム『WHO WE ARE』でデビューして以来、目覚ましい成長を続けてきた。デビューから1年も経たない新人でありながら、韓国国内外の主要授賞式で計12冠を獲得。現在は初のアジアツアーも盛況のうちに開催しており、グローバルな存在感を示している。

AHOFが短期間で世界中のファンの心をつかんだ理由として、独自の音楽性と緻密なストーリーテリングが挙げられる。彼らは、不器用ながらも恐れず突き進む“未完成の青春”から始まり、痛みを経験しながらさらに強く成長していく“荒々しい青春”の姿まで、彼らならではのアイデンティティを音楽に込め、多くの共感を集めてきた。

（記事提供＝OSEN）