【モンテレイ（メキシコ）７日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

メキシコ・モンテレイで事前合宿を行う日本代表は７日、完全非公開でＵ―１９日本代表との練習試合（３５分×４本）を行い、２―１で勝利した。得点者はＤＦ鈴木淳之介とＦＷ塩貝健人。試合後に取材対応した森保一監督は「今日はすごく暑い中でトレーニングマッチをできた。選手たちはきつそうでしたけど、過酷な環境の中で、まずしっかりとしたプレーができるか、環境がいいところではさらにコンディションが良くなるという考え方のもとで来たので。きつい中、ゲームもフィジカルトレーニングの１つだと思っていたので、いいトレーニングマッチができた」と話した。

試合のメンバーは明かされなかったが、２本目と４本目の間にはＰＫ戦も実施し、結果は１勝１敗。得点シーンは鈴木唯人のＣＫから、ゴール前で生まれたスクランブルをＤＦ鈴木淳が押し込んだ形と、ビルドアップでの前進から冨安が相手ＤＦラインの背後に出したパスに、塩貝が抜け出してＧＫとの１対１を決めた形だという。

また失点シーンは、Ｕ―１９日本代表ＦＷ尾谷ディヴァインチネドゥ（ＦＣ東京）がロングボールをキープし、スクランブルから決めた形だという。１９１センチの大型ＦＷへの対応にミスがあり、「すごくきれいに崩されたという感じではないけど、逆にＵ―１９側からするとタレントの良さを生かして点を取る特長が生きたかなと思う」と森保監督。日本代表のＤＦ陣に連係ミスがあったといい、指揮官は「チームとして水漏れがないように連係の部分は高めていかないといけない」と課題を挙げた。