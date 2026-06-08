BANDAI SPIRITSはガンプラ公式コミュニティ「ビルダーズノート」にて、「アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会」を実施している。抽選期間は6月22日23時59分まで。当選発表は6月24日12時から行なわれる。

本抽選販売は、後日実施予定の再販抽選会を先行体験できる特別イベントとなっており、対象商品には「MG 1/100 RMS-108 マラサイ」「MG 1/100 パーフェクトガンダム」「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」の3種類がラインナップしている。

「ビルダーズノート」を利用している全ユーザーが対象商品ごとに1回ずつの応募が可能となっており、今回は選抜選挙を経ていないため、当選確率は全員同じとなっている。

抽選の注意事項として、支払い方法が「クレジットカード決済」のみとなり、応募時に「配送先」と「クレジットカード情報」の入力が必要となる。なお、支払金額の「与信（対象金額の確保）」が行なわれるが、この時点では決済は行なわれないため、引き落としなどは発生しない。

当選発表は当落にかかわらずメールにて告知され、当選時には同時に決済が確定し、落選時には確保していた与信枠が解放される。

また抽選応募完了後はキャンセル・変更ができず、当選後の決済キャンセルもできない。

「アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会」対象商品

「MG 1/100 RMS-108 マラサイ」

「MG 1/100 パーフェクトガンダム」

「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」

🎁「アプリリリース記念 再販抽選会」が本日スタート🎁



ガンプラを作りたい人の手に届ける取り組み「ガンプラ再販会議」の「再販抽選会」が先行開催✨



今回はMGキット3種がラインナップ🎯

🔴 MG 1/100 マラサイ

🔴 MG 1/100 パーフェクトガンダム

🔴 MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス… pic.twitter.com/3F8FdYu71n - ビルダーズノート公式 (@BUILDERS_NOTE) June 8, 2026

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