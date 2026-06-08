女子サッカー・WEリーグのINAC神戸を運営するアイナックフットボールクラブ株式会社は8日、元日本代表MF阿部浩之氏（36）が6月15日付で代表取締役社長に就任すると発表した。

阿部氏は関西学院大学を経て2012年にG大阪に加入。川崎F、名古屋、湘南で活躍し、2024年に現役を引退した。2017年には日本代表に選出された。現役引退後はG大阪のクラブ・リレーションズ・オフィサー（CRO）などを務めていた。

阿部氏はINAC神戸を通じ「まず初めにWEリーグを牽引している歴史あるクラブの一員になれることに感謝しています。そして、INAC神戸の「神戸から世界へ」「世界から神戸へ」のビジョンと「女子サッカー文化都市KOBE」を目指して、「神戸の街を活性化し、盛り上げていく」という取組みにとても共感しました。神戸の街を盛り上げ、さらに多くの皆さまに愛され、応援してもらえるクラブにするために、そして、もっと圧倒的に強くなるために、私がこれまで培ってきた経験を活かしてINAC神戸の発展のために尽力したいと思います。INAC神戸に関わる皆さま、よろしくお願いいたします」とコメントした。