Enfel 5月発売の新作ランジェリー♡悪魔級の色気を纏うDEVIL LINEに注目

SNS総フォロワー100万人超を誇るモデル・インフルエンサー・PyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作ランジェリーが登場しました。今回のテーマは“悪魔”。大人っぽい色気とあざと可愛さを絶妙に融合させたデザインが魅力です。ブラックとホワイトの2カラーで展開され、特別な日にはもちろん、毎日の気分を高めたい時にもぴったりのコレクションとなっています。

Enfelが描く“悪魔”の魅力

「Enfel（エンフェル）」は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”を掛け合わせたブランド名の通り、相反する魅力を楽しめるランジェリーを提案しています。

今回発売されたDEVIL LINEの新作は、甘さだけではない妖艶な魅力を表現。ストライプ生地と繊細なレースを組み合わせることで、上品さと色気を両立しています。

いつもの自分とは少し違う、新たな魅力を引き出してくれるコレクションです。

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ブラックとホワイトの新作ラインナップ

ブラック



価格：3,500円（税込）

ニュアンス感のあるブラックカラーが印象的なデザイン。ストライプ生地とレースの組み合わせが洗練された雰囲気を演出し、大人っぽい色気を引き立てます。

甘さを抑えたデザインなので、スタイリッシュな魅力を楽しみたい方にもおすすめです。

ホワイト



価格：3,500円（税込）

同色ストライプを採用し、ナチュラルな抜け感と上品な色気を表現。軽やかなレースデザインが女性らしさを引き立てながらも、甘すぎない絶妙なバランスに仕上がっています。

透明感のある雰囲気を纏いたい方にぴったりです。

カラー：ブラック／ホワイト（サイズ：B～Gカップ／アンダーバスト65～75）

ショーツは選べる2タイプ

フルバックショーツ

価格：1,500円（税込）

Tバックショーツ

価格：1,500円（税込）

ランジェリーと合わせて楽しめるショーツは、フルバックとTバックの2タイプを用意。

その日の気分やファッションに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。シンプルながらもランジェリーとの統一感があり、セットで着用することでより魅力的なスタイリングが完成します。

サイズ：S（ヒップ82～90cm）／M（ヒップ87～95cm）／L（ヒップ92～100cm）

自分らしい魅力を引き出す一着を

Enfelの新作DEVIL LINEは、ブラックとホワイトそれぞれ異なる魅力を持ちながら、どちらも女性らしい色気と可愛らしさを叶えてくれるコレクションです。

繊細なレースやストライプデザインが生み出す洗練された雰囲気は、自分へのご褒美にもぴったり♡普段とは少し違う魅力を楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。

毎日のランジェリー選びがもっと楽しくなる一着に出会えるかもしれません。