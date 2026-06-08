モデルでタレントの森泉（43）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自宅キッチンで唯一作る物を明かした。

2018年3月に住職の男性と結婚し、同年6月に長女を出産した森。これまでの出演番組などで、夫が料理担当であることを明かしているが、司会の黒柳徹子から「料理はいっさいしないってホントなの？」と聞かれると、小声で「してないかもしれない」と苦笑いした。

しかし「なんと最近、ちょっとするんですよ」と森。番組では唯一の料理動画として、森が自身のYouTubeチャンネルでキッチンに立つ様子を披露。「最近ハマっててよく作ってる」というドリンク作りを紹介した。

森が「ビタミンショットドリンク」と名付けたスムージーは、オレンジなどの柑橘類をベースに、レモン、生姜、マヌカハニー、うこん、ビーツのパウダーに加えたもの。ザルでこして瓶詰めした数本のドリンクを冷蔵庫に入れておき、1日1本、1週間ほど掛けて飲むといい、「夫と、娘も結構、生姜が入ってるんですけどグイッと」と愛飲していることを話すと、黒柳は「体に良さそう」と感心していた。