フランス人俳優のジャン・レノ（77）が、一人舞台「らくだ」で福岡・京都など全国12カ所を巡っている。5月に東京で世界初演した作品は、自身の半生を振り返るもの。モノクロだった日々が、人との出会いによって色づき、出会いの数だけ複雑になっていく。ジャンの豊かな色を感じた時間だった。（レポート:西村綾乃）

背もたれに名前が入ったディレクターズチェア、映画のフィルム。鏡台の近くには、映画「レオン」で演じた殺し屋が身につけていたフィッシャーマンキャップと丸形のサングラスなどが舞台に並んでいる。開演までの時間、それらを眺め、過去の出演作を思い出していると、「皆さん、こんにちは。ジャン・レノです。もうすぐ始まります。皆さんに楽しんでいただけたらうれしいです」と日本語でアナウンス。思わぬサプライズに、登場前から拍手が起きていた。

海鳥の鳴き声と、波の音に包まれた東京・芸術劇場シアターウエスト。明かりがつくと、切り絵のようなモノクロのイラストが映し出された。そこは、ジャンが生まれ育ったモロッコ・カサブランカ。スクリーンの中で、役を生きていた人物が、細かな表情も分かる距離で、7歳の時の記憶を語り始めた。

自宅のバルコニーから外を行き交う人たちを眺めていると、7歳のジャンに向かって母が「歩道を歩いている人の未来を当ててごらん？」と問いかけた。物静かな少年は、母のなぞなぞをきっかけに、想像力を働かせて外に目を向けるようになる。

全編フランス語で進行。ジャンの語りは日本語字幕も出され、その言葉によって、観客がジャンの記憶を辿っていく。妹ができた日。南仏・モンペリエでの初恋。大けがをして落胆した日。成長していく中で、演劇と出合い「これが天職」と開眼。役を演じることで、別の人生を生きるんだ」と見つけた光を追いかけていく。

ポケットに突っ込んだ100フランとともに、友人を訪ねて映画の都へ。カサブランカの自宅から外を眺めた時は、夢が広がっていたが、フランス・パリの屋根裏部屋からは、エッフェル塔が見えたが、「望んだ場所にいるけれど、望んだ自分になれていない」と途方に暮れてしまう。

長い長い下積みを経て、リュック・ベッソン監督（67）との出会いが、その運命を少しずつ変えていく。

オーディションで掴んだ映画「最後の戦い」（1983年）を始まりに、映画「サブウェイ」（85年）、そして、潜水夫を演じた映画「グラン・ブルー」（88年）がフランス全土で1000万人以上を動員する大ヒットに。希望がまったく見えず、モノクロだった世界が青く輝き出した。

原点である「演劇」で、振り返る自身の人生。劇中ではセリフに加えて、生のピアノ演奏に合わせ、全8曲のシャンソンを披露する。私生活では、3度の結婚を経験。6人の子供を持ち、それぞれの女性、子供とも友好な関係を築いているという。甘い歌声とともに、印象に残ったのは、“選び抜いた言葉を、小さな歌にして捧げる”とした楽曲で、母、妻とともに、“支えてくれた女性達”として、不遇の時代を支えた妻らにも感謝していたこと。

全ての経験は、“想像すること”から始まる役者業にいかされている。人としての大きさが、深みがある表現につながっているのだと感じられた。

作・出演する舞台の初演を日本にしたのは「愛着がある場所だから」。大の日本酒好きで、京都や富山にある酒蔵を訪問したこともあるという。同劇中でも日本酒の好みについて触れる場面があり、クスリとさせられる。また、トヨタ自動車のCMで、実写版・ドラえもんを演じたことから、ドラえもんのぬいぐるみが登場するシーンもある。日本愛が溢れている舞台が、無事に完走することを祈っている。