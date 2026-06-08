5月の全国倒産 6カ月ぶり減少、中東問題の影響で倒産が2件発生



2026年5月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）は、件数が780件（前年同月比8.9％減）、負債総額は1,211億9,900万円（同34.0％増）だった。

件数は、2025年11月以来、6カ月ぶりに前年同月を下回った。5月では2年連続で減少し、2023年の706件以来、3年ぶりに800件を下回った。

負債総額は、3カ月連続で前年同月を上回った。5月の最大の倒産は、東証スタンダードの（株）トーシンホールディングス（愛知、会社更生法）の159億9,100万円。負債10億円以上が22件（前年同月10件）と2.2倍に増加し、負債を押し上げた。負債1億円未満は585件（前年同月比12.0％減）にとどまり、構成比75.0％は今年最小となった。





貸出金利が上昇して1年以上を経過し、金利負担がジワリと企業収益を圧迫し始めている。また、ナフサをはじめとする石油精製品の品薄と価格上昇は、日々深刻さを増している。目詰まり要因であれば、具体的な解消スケジュールを示すべきだろう。この間も中小企業は、体力が疲弊しており、企業倒産は夏場に向けて増勢をたどる可能性が高まっている。



・東証スタンダードの（株）トーシンホールディングスが会社更生法の適用を申請し、上場企業の倒産が10カ月ぶりに発生

・形態別件数：破産の構成比91.0％、2カ月ぶりに90％台に上昇

・都道府県別件数：前年同月を上回ったのが17県、減少が27都道府県、同数が3県

・負債額別件数：負債1億円未満の構成比は今年最小の75.0％。100億円以上は2カ月ぶりに発生

・業種別件数：織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業などが増加

・従業員数別件数：従業員10人未満の構成比は90.2％、今年に入り90％台が続く

・中小企業倒産（中小企業基本法に基づく）の構成比：15カ月連続で100.0％

・「人手不足」関連倒産：37件（前年同月23件）発生。「人件費高騰」が19件（同8件）と大幅に増加したほか、「従業員退職」9件（同5件）、「求人難」9件（同10件）

・「物価高」倒産：64件（前年同月45件）で、6カ月連続で前年同月を上回る

・「ゼロゼロ融資」利用後の倒産：28件（同37件）で、2カ月連続で20件台にとどまった



◇倒産データ分析：https://www.tsr-net.co.jp/news/data_analysis/index.html





産業別倒産動向 10産業のうち、3産業で前年同月を上回る

2026年5月の産業別件数は、10産業のうち、前年同月を上回ったのは3産業だった。

最多はサービス業他の253件（前年同月比17.8％減）だったが、2カ月連続で前年同月を下回った。月次倒産に占める構成比は32.4％（前年同月35.9％）だった。

このほか、製造業90件（前年同月比3.2％減）と金融・保険業1件（同66.6％減）が2カ月ぶり、農・林・漁・鉱業8件（前年同月比27.2％減）と卸売業86件（同4.4％減）、不動産業21件（同41.6％減）が3カ月ぶり、建設業147件（同11.9％減）が4カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。

建設業、製造業、卸売業、金融・保険業、不動産業、サービス業他の6産業は、今年最少となった。

一方、情報通信業45件（同28.5％増）が3カ月連続、小売業94件（同14.6％増）と運輸業35件（同9.3％増）が2カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。







地区別倒産動向 9地区のうち、3地区で前年同月を上回る

2026年5月の地区別件数は、9地区のうち、3地区で前年同月を上回った。

北陸28件（前年同月比47.3％増）が5カ月連続、四国20件（同17.6％増）と九州77件（同8.4％増）が3カ月ぶりに、それぞれ前年同月を上回った。

一方、東北35件（同47.7％減）が3カ月連続、中部92件（同2.1％減）が2カ月ぶり、中国28件（同17.6％減）が3カ月ぶり、関東294件（同7.8％減）が4カ月ぶり、近畿183件（同13.6％減）が5カ月ぶり、北海道23件（同4.1％減）が7カ月ぶりに、それぞれ前年同月を下回った。







※地区の範囲は以下に定義している。

東北（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

関東（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨）

中部（長野、岐阜、静岡、愛知、三重）

北陸（富山、石川、福井）

近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

中国（広島、岡山、山口、鳥取、島根）

四国（香川、徳島、愛媛、高知）

九州（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）





当月の主な倒産

[負債額上位5社]

１．（株）トーシンホールディングス／愛知県／持株会社、不動産賃貸／159億9,100万円／会社更生法

２．（株）ゼクサバース／東京都／メタバース体験施設運営ほか／74億4,400万円／破産

３．（株）キュアテックス／東京都／和紙繊維製品製造ほか／32億円／破産

４．（株）プラウド／静岡県／中古車販売／30億6,100万円／破産

５．ＥＶ充電インフラ２号合同会社／東京都／ＥＶ充電インフラ取得・整備／25億円／民事再生法