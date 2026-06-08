〜 2026年5月の「負債1,000万円未満」倒産動向 〜



2026年5月の負債1,000万円未満の倒産は、件数が39件（前年同月比7.1％減）と前年同月の42件を下回り、6カ月ぶりに30件台にとどまった。

ただ、2026年1-5月累計は221件（前年同期比9.9％増、前年同期201件）で、前年を上回るペースで推移している。



産業別では、10産業のうち、増加が農・林・漁・鉱業、サービス業他の2産業、減少が建設業、製造業、卸売業、不動産業、情報通信業の5産業だった。

負債1,000万円未満の倒産は3カ月ぶりに前年同月を下回った。負債1,000万円以上と同1,000万円未満を合わせた5月度の倒産総件数は819件（前年同月比8.8％減）で、前年同月から減少した。

中東情勢が不透明な状況が続いているが、原材料価格の高騰による各種コストの増加やナフサや天然ガスなどの供給不安を受け、金融機関が小口融資に柔軟に対応するケースも一部で見られ、小規模倒産の発生が抑制された可能性がある。

現状、企業努力と金融機関の支援で辛うじて事業継続している企業も多いが、今月は中東情勢の悪化が一因となった倒産も発生した。今後、品薄とコスト上昇の影響が本格化した場合、経営が限界に達し倒産に至る企業が増える可能性が高まっている。

※本調査は、2026年5月に全国で発生した企業倒産（法的、私的）のうち、企業倒産集計（負債1,000万円以上）に含まれない負債1,000万円未満の倒産を集計、分析した。





