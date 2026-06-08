気象庁は、フィリピン付近で発生したマグニチュード８．２と推定される地震で、東京・小笠原諸島で０．１ｍの津波を観測したほか、鹿児島県奄美市と沖縄で微弱な津波を観測したと発表しました。

津波が観測された場所と時間は、東京・小笠原諸島の父島で午後１時６分に０．１ｍです。

このほか微弱な津波が各地で観測されています。

奄美市小湊で午後１時１９分、

沖縄市で午後０時５８分、

石垣島で午後１時１０分微弱な津波を観測しました。

津波による潮位変化が観測されてから、最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。

気象庁は、「今後、津波はさらに高くなることも考えられる」として、津波注意報が発表されている沿岸では、海岸に近づかないよう引き続き注意を呼びかけています。

［現在津波注意報を発表している沿岸］

＜津波注意報＞

茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、

相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、

高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、

奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方、

宮古島・八重山地方

＜津波予報（若干の海面変動）＞

北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、

青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、

東京湾内湾、伊勢・三河湾、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、

岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県宇和海沿岸、

愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、

長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、

大分県豊後水道沿岸、鹿児島県西部

・