【話題のすいかスムージーもう飲んだ？】おうちで作れるレシピを4つ紹介！

今話題のすいかスムージー、実は自宅で手軽に作れます。ヨーグルト・豆乳・バナナと合わせるなど、アレンジも豊富でどれもミキサーひとつで完成。すいかを冷凍しておけば、よりひんやり楽しめます。おすすめレシピを４つご紹介します。

▼すいかだけ！シンプルに楽しむ「スイカジュース（スムージー）」

材料は種を取ったすいかと氷、砂糖だけ！すいかのフレッシュな味は、思わずごくごく飲んでしまいそうです。お好みでレモンやミントを添えると、より爽やかな仕上がりに。タイでは定番のスタイルで、すいかの自然な甘みをそのまま楽しめます。

▼甘くないすいかもおいしく！「蜂蜜入りすいかスムージー」

牛乳と蜂蜜で味を整えるため、甘みの少ないすいかに当たってしまったときも、ぐっとおいしく仕上がります。すいかが余ったときの救済レシピとしてもぴったりです。

▼すいか×バナナの絶妙コンビ！「すいかとバナナのスムージー」

バナナとはちみつ、牛乳でアレンジを効かせたレシピ。なめらかで甘みが強くなり、子どもも喜びそうです。分量はアバウトで大丈夫。冷凍バナナを使うと、よりデザートらしい仕上がりになります。

▼レモン水×ヨーグルトでさっぱり！「シャーベットスムージー」

ヨーグルトとレモン水を加えた爽やかな味わいが特徴のレシピは、暑い日にもぴったり。甘みが足りなければ蜂蜜や砂糖を加えて調節を。カチコチより少し解凍してからブレンダーにかけると混ぜやすいですよ。





すいかそのものの自然な甘みを生かしたものから、ヨーグルトやバナナを加えたアレンジまで、バリエーション豊かなすいかスムージー。すいかが余ったときも、冷凍しておけばいつでも手軽に作れます。今年の夏はぜひ自宅でも試してみてください。

画像提供：Adobe Stock