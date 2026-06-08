老化にアプローチ。5-ALAの新成分ブランド「SBI 5-ALA」の事業戦略発表会を開催

SBIホールディングスの連結子会社で5-アミノレブリン酸リン酸塩（※1）（「5-ALA」）を利用した健康食品、化粧品の製造・販売、OEM・原料供給等を行っているSBIアラプロモは、5-ALAの新成分ブランド「SBI 5-ALA」を軸とした事業戦略発表会を開催しました。

■5-ALA市場200億円への成長戦略を発表

超高齢化社会の進展により、年齢に関わらず健康的に活躍し続けることが求められる中、同社が実施した調査では、老化への不安が高まる一方で、対策に関する情報・知識が不足している「老化対策迷子」の実態が明らかとなっています。

こうした背景を踏まえ、SBIグループは5-ALAを抗老化領域における中核素材と位置づけ、抗老化研究および社会実装の取り組みを加速させることで、SBIグループの掲げる「進化するエイジレス社会」の実現を目指しています。

さらに、その戦略を支える基盤として、アミノ酸発酵技術のパイオニアであるキリングループの協和発酵バイオと業務提携（協業および製造委託）し、純国産・高純度の新たな5-ALA原料を共同開発。

今後、SBIアラプロモは新5-ALAの製造を協和発酵バイオに委託し、同社が製造した同原料を通じて、品質の信頼性を確立し、5-ALA市場の健全で持続的な成長を牽引していきます。

（参照リリース：https://www.sbigroup.co.jp/news/2026/0204_16086.html ）

加えて、同社は安全で信頼性の高い5-ALA市場の拡大に向けて「一般社団法人5-ALA普及協会」を設立し、研究・開発・流通・生活者をつなぐエコシステムの構築を推進します。

これにより、現在約60億円規模（※2）の市場を3年で200億円規模（※2）へと拡大していくとともに、5-ALAの社会実装を加速し、誰もが年齢を超えて活躍できる社会、すなわち「進化するエイジレス社会」の実現へとつなげていきます。

■5-ALAで「進化するエイジレス社会」の実現を目指す社会構想を語る

SBIグループ代表 北尾氏は「5-ALAを通じて、社会的活動寿命の延伸に貢献する」と力強くコメント

発表会では、各登壇者よりプレゼンテーションが行われました。

SBIホールディングス 代表取締役会長兼社長の北尾吉孝氏からは、SBIグループが約20年にわたり取り組んできた5-ALA事業の歩みと、その先に見据える「進化するエイジレス社会」の実現に向けたビジョンが語られました。

北尾氏は、人生100年時代において、金融資産と同様に健康資産への投資が社会全体の持続可能性を左右する重要な要素になると指摘。

SBIグループは「世のため人のため」という思想のもと、バイオ・ヘルスケア領域を21世紀の中核産業と位置づけ、長期的視点で事業を育ててきたと説明。

その中核にあるのが、ミトコンドリアのエネルギー代謝の根幹を担う天然アミノ酸「5-ALA」であり、SBIグループは2008年よりその可能性にいち早く着目し、研究開発から商品開発に至るまで国内外で事業を展開し、現在では49ヶ国以上で製品が供給されるグローバルな基盤を構築していると述べました。

さらに、キリングループの協和発酵バイオとの業務提携（協業および製造委託）により、高品質な5-ALA原料を安定的に供給できる体制が整い、5-ALA事業において川上から川下までの垂直統合体制を構築し、次世代の社会インフラとして発展させていく考えを示しました。

さらに、北尾氏は、「5-ALAを通じて、社会的活動寿命の延伸に貢献し、誰もが年齢を超えて活躍できる『進化するエイジレス社会』の実現を目指す」と、その決意を表明しました。

■SBI アラプロモ社長の竹崎氏「SBI 5-ALA」の事業戦略である3つの柱について説明

従来のBtoC事業で培った価値を基盤にBtoB展開を通じて、5-ALA市場の拡大を目指す

SBIアラプロモ 代表取締役社長の竹崎泰史氏からは、SBIグループ約20年の集大成として誕生した新成分ブランド「SBI 5-ALA」を軸とした事業戦略が発表されました。

SBI 5-ALAブランドが目指す「進化するエイジレス社会」を実現するための事業戦略として3つの柱を発表。第1の柱「抗老化サイエンスの中核へ」では、抗老化に関する意識調査にて、老化への不安は高いが、対策に迷う生活者である「老化対策迷子」が70.4％いたということがわかり、‶科学は進んでいるが、社会実装がおいついていない”状態が顕在化していることが判明しました。

そんな中、竹崎氏は5-ALAを「究極の抗老化素材」として確立する方針を示しました。老化は「年齢」ではなく「状態」で捉える時代へと移行しつつあるとし、生物学的年齢の評価手法であるエピジェネティッククロックを活用した「エピクロック共創プロジェクト（※3）」への参画を発表。エビデンスに基づく抗老化価値の可視化を推進していくと述べました。

第2の柱「高品質原料による市場健全化の主導」では、5-ALA市場の拡大に伴い品質基準の高度化が求められる中、キリングループの協和発酵バイオとの業務提携（協業および製造委託）により、高純度99.9％以上（※4）・純国産の高品質原料を供給し、信頼性で選ばれるブランドとして市場の健全な成長を牽引していくと説明しました。

SBIグループの長年の先進研究や商品開発実績に「高品質な原料」が加わることで、SBI 5-ALAの革新と信頼を兼ね備えたプレミアムブランドとしての基盤が整ったと述べました。

第3の柱「BtoBエコシステムの構築と市場創出」では、従来のBtoC（消費者向け製品）事業で培った価値を基盤に、原料供給・OEM事業へと事業領域を拡張する方針を発表。BtoCとBtoBの両軸で5-ALA市場を拡大していく姿勢を強調しました。

さらに、市場の拡大を加速させるため、多様なステークホルダーとの連携により5-ALAを通じた健康長寿社会の実現を目指す「5-ALA普及協会」の発足を発表。研究機関、メーカー、流通・小売との連携により、製品・用途開発から生活者への提供、エビデンスの循環までを包括する5-ALA普及拡大のエコシステムを構築していくと述べました。

竹崎氏は、「これら3つの柱を推進することで、3年で5-ALA市場規模を200億円（※2）へと成長させ、進化するエイジレス社会の実現につなげていく」と、市場拡大を牽引するリーディングカンパニーとしての決意を表明しました。

■キリングループ、協和発酵バイオから見る「5-ALA」への想いと期待

純度99.9%以上（※4）の高品質5-ALA原料の開発で、SBIとともに目指す理想社会の実現

今回、「SBI 5-ALA」の新原料の開発に向けて協業した協和発酵バイオの親会社、キリンホールディングス 取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長の吉村透留氏からは、キリングループのヘルスサイエンス事業についての紹介がありました。

キリングループは「自然と人を見つめるものづくりで、食と健康の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献する」という経営理念のもと、CSV（※5）先進企業を目指し、発酵・バイオテクノロジーをコア・コンピタンスとして、食領域・医領域・ヘルスサイエンス領域の3つの事業を展開しています。

ヘルスサイエンス領域では「人間が元来もっている力を高めることで、人種や性別、年齢などに関係なく全ての人の生きるよろこびと、心豊かな生活の実現を目指す」というミッションを掲げています。

ヘルスサイエンス事業の中で、発酵・バイオテクノロジーを直接駆使し、高付加価値素材を創出する協和発酵バイオと、キリングループがもつ強みを掛け合わせることで実現したSBI 5-ALAの新5-ALA原料の供給の背景についての説明がありました。

また、協和発酵バイオ 代表取締役社長の長野宏氏からは、同社の概要紹介とともに、SBIアラプロモとの業務提携（協業および製造委託）の経緯および新原料の開発について説明しました。

アミノ酸発酵技術のパイオニアである同社は、長年の使用実績のある生産菌と高度精製技術により、高純度な新5-ALA原料を開発したことを紹介。山口県防府工場での国内一貫製造体制や、食品安全委員会による安全性評価（※6）を踏まえた原料であることにも言及されました。

あわせて、製造および品質保証の体制について詳しく紹介し、高品質原料の供給を通じて5-ALA市場の健全な成長に貢献していく方針が示されました。

■生活者の抗老化に関する意識調査

SBIアラプロモは、人生100年時代における生活者の老化に対する意識と行動の実態を明らかにするため、全国の30代〜70代以上の男女500名を対象に「抗老化に関する意識調査」を実施しました。

同調査では、人生100年時代において生活者が最も大切にしているのは「健康」（68.8%）である一方、約3人に1人が「年齢を理由にやりたいことをあきらめた経験がある」（31.4%）と回答。それでも68.6%が「年齢を理由にあきらめない社会」を望んでおり、理想と現実の間にギャップが存在しています。

さらに、半数以上（56.0%）が老化に不安を感じているにもかかわらず、そのうち約7割（70.4%）が十分な対策をとれていないことが判明。対策が進まない最大の理由は「何をすればよいかわからない」（50.0%）でした。不安を抱えながらも行動に移せず、“老化対策迷子”な状態であることがわかります。

SBIアラプロモは、5-ALAの世界的リーディングカンパニーであるSBIグループの一員として、老化に対する正しい理解と具体的な対策の選択肢を社会に提示し、誰もが年齢にとらわれず活躍できる「進化するエイジレス社会」の実現を目指してまいります。

■【調査結果詳細】

◇（1）人生100年時代、最も大切なのは「健康」

人生100年時代において大切だと思うものを尋ねたところ（3つまで選択）、「健康」が68.8%で最多となり、2位の「お金・経済的余裕」（60.0%）を約9ポイント上回りました。

以下、「趣味・生きがい」（34.8%）、「家族・人間関係」（31.2%）と続き、長く生きる時代において、いかに健康に過ごすかが生活者にとって最も重要な関心事であることが明らかになりました。

◇（2）3人に1人が「年齢」を理由にあきらめを経験

「年齢」を理由にやりたいことをあきらめた経験があるかを聞いたところ、約3人に1人（31.4%）が「ある」と回答しました。

年代別に見ると、30代で22.0%、40代で27.0%、50代で32.0%、60代で37.0%、70代以上で39.0%と段階的に上昇しており、年齢による制約は加齢と共に増加していくことが示唆されました。

具体的にあきらめたこととしては、「新しいことへのチャレンジ」（45.2%）が最多で、「趣味・スポーツ」（36.3%）、「転職・キャリアチェンジ」（31.2%）が続きました。また、あきらめた経験がある人のうち約半数（46.5%）が後悔していると回答しています。

◇（3）約7割が「年齢を理由にあきらめない社会」を望む

一方で、「年齢を理由にあきらめない社会」を望むかという問いに対しては、68.6%が「望む」と回答しました。約7割の人が年齢にとらわれず自分らしく生きたいという意思を示しており、年齢に縛られない生き方へのニーズは高いにもかかわらず、現実には3人に1人があきらめを経験しているという、理想と現実のギャップが明確となりました。

◇（4）老化に関して、半数以上が「不安を感じる」と回答

加齢に伴う体の変化（老化）についてどの程度不安を感じているかを聞いたところ、「不安を感じる」「やや不安を感じる」と回答した人は合わせて56.0%にのぼりました。

不安を感じる具体的な状態としては、「体力が落ちた・少し動くと息が上がる」が最多の48.6%、続いて「寝ても疲れが取れない・疲れやすい」（40.4%）、「肌のハリツヤがなくなった・シワが気になる」（38.2%）などが上位に挙がり、身体面・美容面の双方において不安が広がっていることがうかがえます。

◇（5）老化に不安を感じる人のうち、約7割が「対策できていない」

老化に不安を感じている人（n=280）の70.4%が「加齢に伴う体の変化（老化）への対策をとれていない」（「あまりとれていない」45.4%＋「とれていない」25.0%）と回答しました。

不安を感じながらも、具体的な対策行動に結びついていないという「不安と行動のギャップ」が、多くの生活者に共通する実態として浮き彫りとなりました。

◇（6）対策できない最大の理由は「何をすればよいかわからない」

（5）老化に不安を感じる人かつ老化対策を実施できていない人（n=197）にその理由を聞いたところ、最多は「何をすればよいかわからない」で59.9%と半数にのぼりました。次いで「費用がかかる」（40.6%）、「効果があるかどうか不確かだから」（33.5%）が続きます。

抗老化への関心は高まっている一方で、具体的な行動に移せずにいる生活者が多数存在しており、不安を感じながらも「何をすればいいかわからない」まま立ち止まっている”老化対策迷子”の実態が明らかになりました。

■調査概要

調査名：抗老化に関する意識調査

調査主体：SBIアラプロモ

調査方法：インターネット調査

調査時期：2026年5月

調査対象：全国の30代〜70代以上の男女（疾患のない方）

サンプル数：500名（各年代×男女 各50名）

◇5-ALAとは

5-ALAは体内のミトコンドリアで作られるアミノ酸で、ヘムやシトクロムと呼ばれるエネルギー産生に関与する物質を構成する重要な成分。生命の根源物質とも呼ばれ、健康・美容・活力など、その多機能性が近年注目されています。しかし、体内の5-ALA生産量は加齢に伴い低下することが知られています。5-ALAは、発酵食品や緑黄色野菜、肉・魚等の食品にも含まれますが、その量はごく微量で食品だけで補うのは難しい成分です。

2015年に「空腹時血糖値と食後血糖値」に関する日本初（※7）の機能性表示の届出が受理されて以降、「睡眠の質」「メンタル・ストレス」「疲労感」「運動効率」「美容（潤い）」など幅広い分野での機能性表示の受理実績を有しています。ミトコンドリア代謝活性を作用機序とし、様々な機能性を低用量で訴求可能という点や、近年話題の抗老化・健康寿命延伸の領域において寄与する素材として注目を集めています。

※1 5-アミノレブリン酸リン酸塩または5-アミノレブリン酸の略。5-アミノレブリン酸リン酸塩は厚生労働省の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」に追加されています。医薬品成分ではありません。

※2 SBIアラプロモ推計

※3 リレクサ社が主導する、DNAメチル化情報などを用いて生物学的年齢を評価する「エピジェネティッククロック」の研究および社会実装を目的とした共創プロジェクト。5-ALAの抗老化価値を、生物学的年齢という指標で検証・可視化することを目指しています。

※4 実測の代表例であり、規格値を示すものではありません。純度規格値は98.5%以上となります。

※5 Creating Shared Valueの略。ユーザーや社会と共有できる価値の創造

※6 食品安全委員会による食品健康影響評価

※7 空腹時血糖値と食後血糖値をWで対策できる機能性関与成分とした機能性表示食品として2015年に日本で初めて届出受理。（2025年12月機能性表示食品の届出情報検索を用いたSBIアラプロモ調べ）

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