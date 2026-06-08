BTS7人それぞれの“日常”公開！ジム通い続出で「筋トレ率高い」「みんなジムで草」と反響、素顔に「眼福」の声も

【動画】BTSメンバー7人それぞれが見せたオフの様子①～⑦

BTSのメンバー7人それぞれの日常のひとコマを切り取ったミニVlog動画『NORMAL LOG』が公開され、話題を集めている。

■BTS VはJ-HOPEとジムへ

これは6月13日のBTSデビュー記念日に向けた企画の一環。V（ヴィ）、JUNG KOOK（ジョングク）、JIN（ジン）の3人は、ジムでトレーニングする姿を公開した。

V（ヴィ）のVlogは21時、J-HOPE（ジェイホープ）と連れ立ってジムへ。Vは「肩の運動をします」と紹介してから、ダンベルを持ち、慣れた様子でトレーニングを続けていく。「こうして回数をどんどん増やしていくんですよ」と、赤いハーフパンツ姿のJ-HOPEと談笑しながら己の体とストイックに向き合った。

■BTSジョングクはILLITを聴きながら運動

夜にジムに行くことが多いというJUNG KOOK（ジョングク）の動画は23時頃にスタート。背中の運動に始まり、「ILLITの『Magnetic』を聴きながらやっています」と紹介しつつ懸垂をし、時折曲を口ずさむ様子も。短パン姿のJUNG KOOKは次々に器具を使いこなし、「人それぞれ、自分の体に合う運動の仕方があります」と話した。

■BTSジンの運動Vlogにはジョングク、ジミンがちらり

JIN（ジン）のVlogは15時。コンサートがない日だといい、「体は軽くほぐしたので、これから運動を…」と話すと、そこにチラリとJUNG KOOKが映り込む。JINは「（ツアーで移動するたび）時差が変わるので、あまり寝れてなくて…」と話しつつも、トレーナーと一緒にストイックに運動を続けた。合間にJIMIN（ジミン）も登場し、仲睦まじいやりとりを繰り広げる。

■BTSジミンは几帳面に服を畳んで荷造り

JIMINはタンパ公演後、エルパソへ向かうための荷造りの様子を公開。時刻は18時頃、まずはブーツを詰め、サプリメントや洋服などをキャリーケースにテキパキと収納していく。時折鼻歌を歌いながら、ニット帽を深めに被った姿で「目が悪いので…僕のことちゃんと見えるかな？」とカメラを覗き込んだ。

■BTSシュガはギターを楽しそうに練習

SUGA（シュガ）は起床直後の14時頃、ホテルの部屋でギターを弾いて楽しむ。「僕は休みの日特にすることがないので、部屋にいることが多いです」と話してから、Fenderカスタムショップで最近買ったという黒いエレキギターを見せて「可愛いでしょう？」とアピール。そして見事なギターの腕前を披露した。

■BTS RMは鳥のさえずりの中で読書

RM（アールエム）は11時頃、テラスに登場。「起きたらいつも本を読むので」「コンタクトがないので眼鏡をかけて読みます」と紹介してから、ハーフパンツの膝の上にクッションを置き、ゆっくりと読書する時間をファンと共有した。時折鳥のさえずり声が響き、癒し度満点の動画に仕上がっている。

■BTS J-HOPEは外出前のルーティンを公開

そしてJ-HOPEの動画は13時頃。「出かける準備をします」と話し、外出前のルーティンを映していく。まずはパジャマ姿でカチューシャをつけて洗顔し、ツヤツヤのすっぴん肌を披露。そして赤いシャツにハーフパンツ、ピンクのスニーカー、黒縁メガネというこの日のコーディネートを選んでいき、胸元にはJINからもらったというネックレスを装着した。

SNSでは「7人7様で眼福」「みんなジムで草」「3/7がジムなのジワる」「筋トレ率高いw」「自分追い込むジョングクかっこいい」「テテ肩と腕がすごい！」「ジンくんVlogにひょっこり可愛い」「鼻歌ジミンちゃん可愛い」「ナムさんの素な感じが好き」「ユンギめっちゃギターが上手になってる！」「ホビすっぴん綺麗すぎる」など、多くの反響が集まっている。

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