8日14時現在の日経平均株価は前週末比2727.10円（-4.10％）安の6万3861.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は284、値下がりは1253、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は403.07円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が400.66円、東エレク <8035>が390.2円、ＴＤＫ <6762>が183.53円、キオクシア <285A>が139.85円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を21.32円押し上げている。次いでリクルート <6098>が18.60円、東京海上 <8766>が5.38円、セコム <9735>が4.02円、ＪＴ <2914>が3.86円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は保険で、以下、サービス、食料、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、ガラス・土石が並んでいる。



※14時0分4秒時点



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