コロッケ芸能生活45周年記念、大阪で“1公演100曲超”モノマネ連発ショーが開幕
モノマネタレントのコロッケが6日、大阪・新歌舞伎座で「コロッケ芸能生活45周年記念『歌・舞・笑SPECIAL』」公演をスタートさせた。
【写真】やりすぎ… コロッケのモノマネ姿複数
1980年のデビューから、ふざけ続けて45年。モノマネ界のレジェンド・コロッケと8名のモノマネ猛者が、好評に応えて再び新歌舞伎座に集結。本物がひとりも出てこないモノマネづくしの二部構成で、王道のモノマネからテレビでは絶対観られない舞台ならではのネタまで、楽しませる。
第一部は、コロッケが最も敬愛する北島三郎のモノマネからはじまり、時代を彩った名曲を一気にプレイバックする「昭和・平成のヒットパレード」、大阪を代表する著名人が続々と登場するご当地企画「濃すぎる大阪フェス」、ありえない組み合わせのデュエットや共演者とのコラボ企画をつめこんだ「時空を超える『モノマネダブルトリプル』歌謡祭」、モノマネ「アニメ、ドラマ主題歌！シネマライブ」と、出演者全員による台本なしの「毎日どうなるかわからない座談会」など盛りだくさん。
第二部は、故人のスターがよみがえる名曲コーナー、モノマネ「メモリアルメドレー」からスタート。コロッケの45周年記念企画「コロッケ一座の大メドレー」では、幅広い世代が楽しめる王道ネタから最新ネタまで、選りすぐりのレパートリーを惜しみなく披露した。
一部・二部あわせてトータル100曲を越える楽曲が披露され、捧腹絶倒のモノマネの数々が繰り広げられる、最強の“お祭りステージ”。また、ロビーにはコロッケが舞台で実際に着用した衣裳や等身大のモノマネ写真パネルなども展示される。
【公演名】コロッケ芸能生活45周年記念『歌・舞・笑SPECIAL』
出演：コロッケ、ノブ＆フッキー、トニーヒロタ、ビューティーこくぶ、
坂本冬休み、藤川なお美、英明、ハッピーつつい
司会：藤沢一賀
アクロバットダンス・カンパニー G Rockets
会場：新歌舞伎座
公演日程：2026年6月6日（土）〜6月21日（日）
【写真】やりすぎ… コロッケのモノマネ姿複数
1980年のデビューから、ふざけ続けて45年。モノマネ界のレジェンド・コロッケと8名のモノマネ猛者が、好評に応えて再び新歌舞伎座に集結。本物がひとりも出てこないモノマネづくしの二部構成で、王道のモノマネからテレビでは絶対観られない舞台ならではのネタまで、楽しませる。
第二部は、故人のスターがよみがえる名曲コーナー、モノマネ「メモリアルメドレー」からスタート。コロッケの45周年記念企画「コロッケ一座の大メドレー」では、幅広い世代が楽しめる王道ネタから最新ネタまで、選りすぐりのレパートリーを惜しみなく披露した。
一部・二部あわせてトータル100曲を越える楽曲が披露され、捧腹絶倒のモノマネの数々が繰り広げられる、最強の“お祭りステージ”。また、ロビーにはコロッケが舞台で実際に着用した衣裳や等身大のモノマネ写真パネルなども展示される。
【公演名】コロッケ芸能生活45周年記念『歌・舞・笑SPECIAL』
出演：コロッケ、ノブ＆フッキー、トニーヒロタ、ビューティーこくぶ、
坂本冬休み、藤川なお美、英明、ハッピーつつい
司会：藤沢一賀
アクロバットダンス・カンパニー G Rockets
会場：新歌舞伎座
公演日程：2026年6月6日（土）〜6月21日（日）