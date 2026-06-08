お笑い芸人でボディービルダーとしても活動するなかやまきんに君（47）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。アメリカ滞在中の失敗について語った。

MCの「ハライチ」澤部佑から「海外に筋肉留学も数年前されてましたけど、海外での失敗などなにかありますか？」と話題を振られたきんに君。「2006年から2011年までだいたい4年半くらいロサンゼルスに住んでたんですけども」と語りだした。

「（日本に）帰る2日前くらいにお世話になった日本人の友達とご飯食べてた」といい「そこにアメリカ人の方が来て“映画のプロデューサーです”って言われて名刺もらった」と回顧。ロサンゼルスでは「自称プロデューサー」を名乗る人も多いためその人からの誘いは真に受けず「どうせ2日後に帰るし、友達に名刺もらっといたら？って。興味あったら連絡してみたら？みたいな話をした」と振り返った。

帰国後、1カ月ほど経った頃にその友人から連絡が。「写真が送られてきた。“あの後連絡してみたらオーディションに行って…すぐに合格していったら、キアヌ・リーブスと共演しました”って」とまさかの展開に。

名刺をもらったときは「カッコつけてたんで軽い感じで流してた。どうせ2日後には帰るし」と回想。「もう少し（ロサンゼルスに）いれば僕もチャンスがあったという。『47RONIN』という作品に彼（友人）は大抜てきされて。凄いプロデューサーの方だったんですよ」と懐かしんだ。