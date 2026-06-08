◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)

女子ネーションズリーグ(NL)は現地7日、女子日本代表がカナダに3-2(29-27、25-20、23-25、28-30、15-12)の激闘を制して、開幕4連勝を飾りました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。第1週目はカナダ、第2週目はフィリピン、第3週目は日本で戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出となります。

ここまで3連勝中だった日本は、キャプテンの石川真佑選手や和田由紀子選手がともにチーム最多23得点。2セット先取から、地元カナダに追いつかれる苦しい試合でしたが、完全アウェーの戦いをものにしました。第1週を終えて、開幕4連勝は日本とブラジルの2チームでした。

石川選手は、「相手のホームゲームでもあって、すごくアウェー感のある試合だった」と振り返りつつ、「最後の場面は自分たちが昨年、課題として出てきた部分でもあったので、まずこのラウンド最後で勝つことができてよかった」と競り勝った充実感をのぞかせました。

また「中盤にかけて自分たちがスパイクで点を取れるところもありましたが、流れが悪いときって自分たちで苦しめてしまう、自滅していってしまうっていう場面が多かった」と反省を口にしつつも、「苦しいセットが多かったんですけれど、そういうところを取り切るのが自分の課題だったので、強い気持ちで打ち込むことだったり、しっかり取り切るぞってスパイクを打っていました」と胸を張りました。

第2週目は6月17日から開催。「カナダラウンドよりさらにもう一段階、次のフィリピンラウンドで、それぞれがいいパフォーマンスを出していけるようにやっていきたい」と力を込めました。