俳優の舘ひろしさんと西野七瀬さんが、映画『免許返納!?』大ヒット祈願イベントに登壇しました。



【写真を見る】【 舘ひろし 】 「西野くんがフェラーリで追っかけてきて...」 西野七瀬とのシーンを振り返る 「それがすごく可愛くて」





2人が祈祷を行ったのは、日本屈指のパワースポットとして知られる東京の神田明神。イベントでは、舘さん演じる南条弘の愛車である赤いフェラーリの車祓いも実施されました。







西野さんは、犹笋このフェラーリに乗って、舘さん演じる南条を責め立てるシーンがある。そこはインパクトのあるシーンになっていると思います。舘さんに向かって暴言というか...言わせていただきました瓩函観てもらいたいシーンをアピール。

舘さんは狎礁遒んがフェラーリで追っかけてきて、最後に「バカヤロウ」って叫ぶんですね。それがすごく可愛くて良いシーンになったと思っております瓩函微笑みながら返していました。







また、映画タイトルにかけて、「返納したくない、手放したくないもの」を聞かれると、西野さんは爐笋辰僂螢押璽燹お休みがあると、10時間くらいぶっ続けでご飯も食べずにやってしまう。手放したくないです瓩函∪礁遒気鵑蕕靴げ鹽。







舘さんは爐任れば、ずっとゴルフをできる体力があればいいかな瓩函∀辰靴泙靴拭



雨の中、屋外で行われたこのイベント。最後に、舘さんは牘の中、本当にありがとうございました。風邪ひかないようにね瓩函▲瀬鵐妊ーに報道陣を労って去っていきました。







【担当：芸能情報ステーション】