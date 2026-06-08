弁護士の八代英輝氏（61）が8日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。糖尿病治療薬「マンジャロ」が本来の目的とは異なるダイエットで利用されるケースが急増していることについてコメントした。

マンジャロは、2型糖尿病の治療薬で、血糖値を下げる一方、嘔吐や下痢、食欲減退などの副作用がある。ダイエットのため自由診療で処方する医療機関もあるが、厚生労働省は、適応外使用に関して注意喚起している。

ダイエット目的で使用が相次いでいることを巡り、上野賢一郎厚生労働相は5日の閣議後記者会見で「交流サイト（SNS）で広がりつつある個人間での売買は違法」と注意喚起。また、2型糖尿病の治療以外で使用された場合は「安全性や有効性は確認されていない。思わぬ副作用につながる可能性も否定できない」と述べた。

マンジャロを巡っては、SNSで許可なく販売したり転売目的で保管したりしたとして、大阪府警が2日、同法違反の疑いで男女3人を書類送検した。

八代氏は「体に負担がかからないのかなということと、簡単にこの薬でやせてしまうということが医療倫理的にとか、そういった部分で…（短時間の聞き取りで処方することは）法律的には違法ではないというレベルだと思うんですね」と言い、「お医者さんの裁量だと思うんですけれども、簡単に出してしまう医者の側にも問題があるんじゃないかなと思いますね」と自身の見解を述べた。