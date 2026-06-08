SNSで治療薬を販売・譲渡したと22歳の男子大学生ら3人が書類送検されたが、その薬「マンジャロ」はそもそも糖尿病の治療薬だ。しかし、転売の目的は「やせ薬」だとして話題になった。2026年6月6日放送の「情報7DAYS ニュースキャスター」（TBS系）は広く出回っている「マンジャロ」の問題点をとりあげた。

ダイエットでの使用には「リスクが伴う」

上野賢一郎厚労相が会見で話したように、「マンジャロは2型糖尿病のみを効能効果として承認されており、それ以外で使用された安全性・有効性は確認されていない」ということだ。ダイエットでの使用にはリスクが伴うという。日本糖尿病学会専門医の福田正博さんは「胃腸の障害が非常に出やすい」と警鐘を鳴らす。胆石発作や膵炎を起こすこともまれにあるという。

番組はマンジャロを巡って今大きな問題になりつつあるのが「個人売買」だと問題提起した。手っ取り早く入手できるということや、18歳以上でないと処方してもらえないので、未成年が使用したい時には「個人売買」に頼ることになるという。個人売買は、偽物だったり自分にはあわない処方だったりと危険が伴う。

糖尿病治療で利用の湯川さん「体重を10キロ落とした」

MCの安住紳一郎さんが「マンジャロの注射を打った方に話を聞きたいなと思っていたら、近くにそういう人がいた。湯山さんです、糖尿病で」と隣に座っているコメンテーターで著述家の湯山玲子さんを紹介する。

「そうなんですよ、私今マンジャロを投薬しておりまして、皆さんお気づきかもしれないけどやせましたよね。番組の最初の頃よりも10キロ落とした。糖尿病を発病して、肥満のリスクが高いです。医者に相談したら、いい薬があると。それを使ったら、食欲がいい具合になって、体重が10キロ落ちた。食欲がなくて済むようになって、調子いいなと思っていたら、低血糖で時々くらっとする。私の場合は医者に通い、相談しながらやっているのでいいが、体重が50キロの人がこの薬を打っているのはダメだと思う」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）