テレビ東京の竹崎由佳アナウンサー(33)が、京都旅行を楽しんだことを報告した。



【写真】めっちゃおいしそうなラーメン 肉の上にネギが乗ってる

竹崎アナは5日に更新したインスタグラムで「初夏の京都へ 建仁寺と両足院。気になっていたレストランとラーメン屋さんにも行くことができて充実した旅でした」とレストランで食事している写真やラーメンの写真も投稿した。



フォロワーから「古都、京都の旅を満喫、羨ましいです 龍の天井画迫力ありますね お庭も綺麗ですね」「お疲れ様です美味しそうです」「可愛いです ラーメン美味しいそう」「竹崎さん綺麗」「相変わらず可愛いですな」「素敵な旅ですね。京都って定期的に行きたくなりますよね。」などと共感の声が届いている。



竹崎アナは大阪府出身。青山学院大を卒業後、2015年に関西テレビに入社。17年にテレビ東京に移った。昨年12月27日には自身のインスタグラムで国家資格のファイナンシャル・プランニング(FP)技能士に合格したことを報告していた。また、3歳から小学6年生まで子役として芸能活動の経験があり、04年公開の映画「血と骨」では主演のビートたけしの娘役を演じた。



（よろず～ニュース編集部）