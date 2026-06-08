気象庁は、午後1時半から、現在発表している津波注意報について2回目の会見を行い、津波注意報が解除されるまでは海に近づかないよう呼びかけました。

きょう午前8時38分ごろフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。

この地震の影響で、気象庁は茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。

また、午後1時半までに父島二見で10センチの津波を観測したほか、沖縄市中城湾港、石垣島石垣港、奄美市小湊でも数センチの微弱な津波を観測しています。

また、海外ではフィリピンのダバオ46センチの津波を観測したほか、インドネシア・ビトゥンやパラオ・マラカル島でも津波を観測したということです。

気象庁は、「現在、津波が発生している。海の中や海岸付近は危険な状態になっている」として、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないよう呼びかけました。

一方で、気象庁の担当者は「当初の想定ほど高い津波にはならないと予想している。3年前にフィリピンの地震で津波注意報を発表した際には解除まで約9時間かかったが、それより短くなる可能性もある」と説明しています。

過去の事例では第一波が観測された1時間から3時間ほど経ってから最大波が観測されたとして、気象庁は「引き続き津波の監視を継続したい」としています。