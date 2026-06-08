日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は８日、男子ツアーのフジサンケイクラシックの中止を発表した。

「昨年末の２０２６ジャパンゴルフツアースケジュール発表の際に、開催調整中としておりました『フジサンケイクラシック』につきまして、本年度の開催を見送る旨の連絡が主催者よりございました。弊機構といたしましても、開催中止は非常に残念ではございますが、来年度の開催実現に向け、引き続き主催者との調整に尽力してまいる所存です」とコメントした。

大会はフジテレビなどフジサンケイグループが主催。１９７３年に埼玉・高坂ＣＣで始まり、８１年から静岡・川奈ホテルＧＣに会場を移し、２００５年からは山梨・富士桜ＣＣで行われてきた。昨年は大手スーパーマーケットのロピアが特別協賛し「ロピア・フジサンケイクラシック」として開催にこぎつけた。

昨年で第５３回を迎えた歴史ある大会で、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんが２度の連覇を含む６勝（８０、８６、８７、８９、９０、９３年）を挙げ、石川遼は２００９、１０年に連覇を達成、松山英樹はプロ１年目の１３年に優勝している。

女子ツアーのフジサンケイレディスは２４年を最後に終了。元タレントの中居正広さんのトラブルに端を発した、フジテレビの一連の問題が影響したとみられる。