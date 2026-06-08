ボディービルダーでお笑いタレントなかやまきんに君（47）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。サッカー元日本代表で解説者の中澤佑二氏に、本職で“完敗”した。

この日は、MCハライチ岩井勇気がゲストへの勝手な思い込みで食べたくなるだろう料理をつくるコーナーに出演。日ごろから体づくりのためにカロリー計算しながら食事することが多いこともあり、澤部佑にごほうびメニューについて質問された。

きんに君は「ごはんと梅干しとお味噌汁でございます。ボディビルの大会に出るときは減量しますので、そのあとに好きなものを食べるということがあると思うんですけど、僕はいろいろ食べました、確かに。ステーキ食べたり、ウナギももちろん食べたり、甘いものも食べたんですけど、やっぱりご飯と梅干しとお味噌汁…質素な感じに戻ってきたんですよ。というのも、シンプルな感じに、安心して食べられる、栄養ももちろんカロリー的にも、で、おいしさが…こう…全然まとまってないな」と、ごほうびメニューを発表している途中で自分にダメ出しをした。

澤部は「まとまってないなとは思ってた」とツッコミを入れた。きんに君は「こういうときは…パワー！」と無理矢理オチをつけてごまかした。

強引なオチに客席からもパラパラの拍手で、澤部は「ある程度、打ち合わせをして臨んでいるんですよね。じゃあ、まとめておいてもらわないと」と生本番でぐずぐずになったきんに君の発言に再度ダメ出しした。

直後に、中澤氏がごほうびメニューについて夏場の試合後にスタミナがなくなってしまうことから「何も食べないで休むよりはおなかにいれなきゃいけないということで、カレーライス、って食欲の香りとしても、ワンプレートにまとまっているので、よかった」などと発表して、澤部から「まとまってる」と絶賛。中澤さんは「カレー」と右手でポーズをとりながら、きんに君ばりの絶叫でコーナーをまとめた。

きんに君は「まとまった上にアレンジまで。うわー、完敗」とごほうびメニューのプレゼン対決での完全敗北を認めた。