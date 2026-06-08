麻雀のプロリーグ「Ｍリーグ」のＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツは８日、公式サイトを更新。一部で女性問題が報じられた渋川難波の契約解除を発表した。

サイトでは「渋川難波選手の契約解除に関するご報告」と題し、「先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と説明。

「渋川選手は加入以来、その卓越した実力と明るい発信力でチームを支え、多くの貢献をしてくれました。それだけに、このような形でチームを離れる結果となったことは非常に残念であり、応援してくださるファンの皆様、スポンサーの皆様、ならびにＭリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまったことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「渋川選手はチームを離れることとなりますが、今回の過ちと真正面から向き合い、時間をかけて信頼を回復していく道を歩んでほしいと願っております」とし、「弊チームといたしましては、今回の事態を真摯に受け止め、今後、選手・スタッフ一同、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいります。 ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツ監督 森井巧」とつづった。

渋川も８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。「本日、チームから発表がございました通り、ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツを退団することとなりました。すべては私の招いた事態の結果であり、この決定を厳粛に受け止めております」と報告。

「先般ご報告いたしました通り、当面の間は麻雀プロとしての活動、および個人活動を自粛いたします。それに伴い、出場を予定しておりましたＭトーナメントにつきましても、辞退とさせていただきます」と明かし、「これまで４年間、温かく応援し支えてくださった皆様を裏切る結果となり、改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と改めて謝罪した。

渋川は５日のＸで「近日中に週刊誌にて私に関する報道がなされる予定ですが、報道される内容には、私が不適切な行動をとった事実が含まれております。これまで私を信頼し、応援してくださった皆様の期待を裏切るような真似をしてしまい、自らの未熟さと不徳を深く恥じ、猛省しております」と謝罪文を掲載。活動自粛とチームに退団を申し入れたことを明かした。

その上で「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は『今回は離婚をしないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう』と言ってくれました。本当に感謝しかありません」などと記していた。

渋川は２０２３月に麻雀プロの早川林香と結婚していた。５日のＹｏｕＴｕｂｅでは、週刊誌の報道について「私が妻以外の女性と関係を持っていたこと、そしてその関係は２０２２年１０月頃から最近まで続いてしまっていたというものになります」と説明していた。