【Visa×エクスペディア】Visaカード決済で夏休みの海外旅行が最大2万円オフになるキャンペーン開催
ビザ・ワールドワイド・ジャパンは6月8日、エクスペディアの協力のもと、「夏休み海外行くならVisa!」キャンペーンを開始した。
夏休み海外行くならVisa!
Visaカード×エクスペディアのウェブサイトからホテル予約またはパッケージを予約の際、Visaカードにて決済すると、世界各国の対象ホテルの宿泊が18%割引(1件あたり最大20,000円割引)、または対象のパッケージ予約(航空券＋ホテルのセット)が4,500円割引になる。
予約受付期間は2026年6月8日〜6月30日、宿泊期間は2026年6月8日〜8月31日。なお、同クーポンは利用上限枚数に達した場合、期間内であっても終了する可能性がある。詳細はキャンペーンページで確認を。
夏休み海外行くならVisa!
Visaカード×エクスペディアのウェブサイトからホテル予約またはパッケージを予約の際、Visaカードにて決済すると、世界各国の対象ホテルの宿泊が18%割引(1件あたり最大20,000円割引)、または対象のパッケージ予約(航空券＋ホテルのセット)が4,500円割引になる。
予約受付期間は2026年6月8日〜6月30日、宿泊期間は2026年6月8日〜8月31日。なお、同クーポンは利用上限枚数に達した場合、期間内であっても終了する可能性がある。詳細はキャンペーンページで確認を。