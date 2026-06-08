友人の“新築祝い”に「1万円」渡したら、内祝いに「ほぼ同額のカタログギフト」が届きショック！ 普通は半返しで「全返しは嫌味」と聞きますが、マナー的に問題ないのでしょうか？ 贈答マナーの基準を確認

新築祝いの内祝い相場は「半返し」から「3割返し」が基本

まずは、贈答マナーの基本ルールを確認しましょう。お祝いをいただいた場合のお返し（内祝い）は、いただいた金額の「半額（半返し）」から「3分の1（3割返し）」程度の品物を贈るのが一般的な相場とされています。

今回のように1万円の新築祝いを贈った場合、相手が用意する内祝いの目安は3000～5000円程度です。品物やカタログギフトも、この価格帯で選ばれるケースが一般的でしょう。

そのため、1万円のお祝いに対して、ほぼ同額のカタログギフトを送り返してくるというのは、一般的なマナーから見るとやや異例の対応といえます。



同額のお返しは「全返し」と呼ばれ、嫌みと受け取られる理由

日本の習慣では、いただいたお祝いと同額、あるいはそれ以上の金額の品物を返す行為は「全返し」と呼ばれることがあります。

これには、「お気遣いは不要です」「これでお返しは済みました」という「突き返し」の意味合いが含まれる場合があり、相手によっては距離を置きたい気持ちや、丁寧な拒絶として受け取られることもあるでしょう。

世間一般のマナー感覚からすれば、この対応を「お祝いの額への当てつけ」や「嫌み」と感じてしまう人がいても不思議ではありません。自分の気遣いを突き返されたように感じるのは自然な感情です。

一方、年下の人や後輩などからお祝いをもらった場合には、あえて「お祝いの8割から10割程度」の手厚いお返しを送る習慣を持つ人もいます。そのため、相手との関係性によっても意味合いが大きく異なる部分です。



マナーを知らないだけ？ 相手に悪気がない可能性も

全返しをされたからといって、「嫌みだ」と決めつけてしまうのは早計です。近年では、こうした伝統的な贈答マナーに詳しくない人も増えています。新築や引っ越しのタイミングは何かと慌ただしく、相手側には以下のような「悪気のない事情」があった可能性も十分に考えられるでしょう。



・「1万円もいただいたのだから、同じくらい価値のあるものを返そう」という純粋な善意

・夫婦間でお祝い金の金額共有がうまくできていなかった

・ネット注文で「予算5000円のコース」を選ぶつもりが、操作ミスで「1万円のコース」を決済してしまった



このように、内祝いをまとめて手配するなかで高額なお返しを送ってしまうケースも、可能性としてはありえます。



波風を立てないための「大人の」受け止め方

相手の真意が「嫌み」なのか、「単なる知識不足」なのかを正確に判断することはできません。今後も平穏な人間関係を維持したいのであれば、相手の意図を必要以上に深読みしないことが、結果的に最も賢明な対応になる場合もあります。

届いたカタログギフトはありがたく受け取り、「すてきなお返しをありがとう。新居での生活はいかがですか？」と、自然なお礼を伝える程度で十分です。

もし相手に本当に距離を置きたい意図があったのなら、今後の付き合いの中で自然と関係性に変化が表れるでしょう。一方、単なる認識不足であるなら、その後も変わらない付き合いが続いていくでしょう。



マナー上では全返しは異例だが、善意の可能性もある

新築祝いで1万円を贈った場合、一般的な内祝いの相場は3000～5000円程度（3割返しから半返し）です。そのため、ほぼ同額の1万円相当のカタログギフトが返ってくるのはマナー上ではやや異例であり、お祝いの「全返し」と受け取られることもあります。

違和感を覚えるのは自然なことですが、現代では贈答マナーの知識不足や、「せっかくなので良いものを返礼したい」という善意から、高額なお返しを選ぶ人も少なくありません。

相手の真意を決めつけるよりも、まずは好意として受け取り、気にし過ぎないことが、今後の人間関係を円滑に保つうえで大切な姿勢といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー