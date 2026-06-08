60歳で退職金「1500万円」を受け取ったけど、投資経験はほぼゼロ…「NISAで運用すれば老後資金を増やせる」と聞きましたが、今からでも間に合いますか？ 退職金投資に潜むリスクも解説

60歳からNISAを始めても遅くない？ 退職金運用の基本を解説

結論からいえば、60歳からNISAを始めることは決して遅くありません。

NISAは年齢による上限がなく、日本国内に住む18歳以上であれば利用できます。また、2024年から始まったNISAの新制度では非課税保有期間が無期限となり、長期的な資産形成に活用しやすくなりました。

ただし、20代や30代の人と60代の人では投資の目的が異なります。若い世代は数十年先の資産形成を目的に積極的な運用ができますが、60代の場合は老後生活に必要なお金を確保しながら資産を維持・成長させることが重要になります。

例えば、65歳以降に年金を受け取りながら生活する場合でも、医療費や住宅修繕費、介護費用などの支出が発生する可能性があります。そのため、退職金の全額を投資に回すのではなく、生活資金とのバランスを考えることが大切でしょう。



退職金1500万円をすべて投資にまわすのは危険？

退職金を受け取った直後に1500万円をすべて投資に回す場合は、慎重に判断する必要があります。投資には価格変動リスクがあります。購入した直後に相場が下落すれば、資産が大きく減る可能性もあります。

例えば、1500万円を投資した直後に市場全体が20％下落すると、評価額は約1200万円になります。300万円の損失を目の当たりにすると、多くの初心者は不安になり、安値で売却してしまうかもしれません。

特に退職金は、毎月の給与収入がなくなった後の生活を支える大切な資金です。一度大きな損失を出すと、取り戻すまでに長い時間がかかることもあります。

また、NISAは税金面で優遇される制度ですが、損失を防いでくれる制度ではありません。運用益が非課税になる一方で、元本保証はないため、投資した金額を下回る可能性もあります。そのため、「NISA＝安全な制度」と考えるのではなく、「税制上のメリットがある投資制度」と理解することが大切です。



投資経験がほぼゼロならどう運用する？ 老後資金を守りながら増やす考え方

投資経験がほとんどない場合は、金融庁が紹介している「長期・積立・分散投資」の考え方が参考になります。

長期投資とは、短期的な値動きを気にしすぎず、長い期間保有する方法です。積立投資は、一定額を定期的に購入する方法で、高値づかみのリスクを抑える効果が期待できます。分散投資は、国内外の株式や債券など複数の資産に投資することで、価格変動の影響を和らげる考え方です。

例えば退職金1500万円がある場合でも、全額を投資に回す必要はありません。生活費の数年分や緊急時の予備資金を預貯金として確保し、残りの一部をNISAで運用する方法も考えられます。

また、投資初心者であれば、特定の企業の株式を選ぶよりも、幅広い企業に分散投資できる投資信託を活用するほうが始めやすいでしょう。



60歳からのNISAは「増やす」より「守りながら育てる」が重要

60歳からNISAを始めることは十分可能であり、今からでも資産運用に取り組む価値はあります。

しかし、退職金1500万円を一度に投資すれば老後資金が大きく増えるとは限りません。投資には利益を得られる可能性がある一方で、損失が発生するリスクもあります。

特に退職金は、老後生活を支える重要な資金です。そのため、「できるだけ大きく増やしたい」という発想よりも、「必要なお金を確保しながら、余裕資金を長期・積立・分散で運用する」という考え方が大切になります。

NISAは投資を始めるための有力な選択肢ですが、制度そのものが利益を保証するわけではありません。まずは自身の生活費や将来の支出を整理し、無理のない範囲で活用することが、安心した老後につながるでしょう。



出典

金融庁 NISA特設ウェブサイト NISAを知る

金融庁 NISA特設ウェブサイト 資産形成の基本

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー