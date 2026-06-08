ジャイアンツの犂攅颪離ぅ船蹇辞瓮ぁΕ献腑鵐娚位郤蝓瞥政厚＝２７）の打棒爆発の裏に最新マシンの存在があった。

イ・ジョンフは７日（日本時間８日）敵地カブス戦に「６番・右翼」で出場すると初回二死一、二塁で中前適時打を放ち１５戦連続安打をマーク。２―１での勝利に貢献した。

地元「カリフォルニアポスト」紙は「ジャイアンツのイ・ジョンフが歴史的な連続安打記録の秘密を明かす」との記事を配信した。

「今や、イ・ジョンフはウィリー・メイズやバスター・ポージーといった面々と肩を並べる存在となっている」とジャイアンツのレジェンドの名前と並べた。背中の張りによる離脱から復帰すると、イ・ジョンフは４１打数２３安打の打率５割６分１厘をマーク。打率３割２分２厘７毛でナ・リーグ３位となっている。

イ・ジョンフは１０日間の故障者リスト（ＩＬ）期間の調整について明かした。「ＩＬ入りしていた期間、ただグラウンドから離れていたわけではない。打撃ケージに行って、ただそこに立っていたんだ」と自身の行動を振り返った。

メジャーリーグ全投手の全球種を再現できる最新マシン「トラジェクトアーク」を利用。「スイングはしなかったけど投球の感触をつかむようにした。それがとても役に立った。私は打席に立ちランダムにあらゆる方向に投球してもらった」と猗詭特訓瓩鯡世した。



父親は元中日のイ・ジョンボム氏。名古屋生まれでイチロー氏を尊敬し背番号５１を背負うイ・ジョンフは「今はあまり喜ぶつもりはないです。今の自分の打撃の調子を維持して、シーズン終了時に自分がどの位置にいるかを見たいと思っています」と冷静だった。