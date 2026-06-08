『孤独のグルメ』人気が後押し？テレビ東京、韓国のコンテンツ制作会社とタッグを組む

ドラマ『わたしの完璧な秘書』『巫女と彦星』の制作会社と、ドラマ『孤独のグルメ』の制作会社がMOUを締結した。

6月8日、EOコンテンツグループは、「テレビ東京とコンテンツ共同制作のための業務に関する基本合意書（MOU）を締結し、長編ドラマ、中編ドラマ、映画、ショートドラマなど、さまざまなジャンルのプロジェクトを共同で行うことにした」と明らかにした。

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MOUを通じて両社は、企画開発の段階から制作、投資、海外流通までの全過程において、緊密な協力体制を構築する予定だ。

これまでEOコンテンツグループは、ドラマ『夜になりました〜人狼ヲ探セ〜』『わたしの完璧な秘書』『巫女と彦星』および映画『ゴーストゲーム』（原題）など、さまざまなジャンルのプロジェクトを通じて、コンテンツ制作の力量を証明してきた。

これらの作品は独特なコンセプトと綿密な物語の構造で、市場での競争力と芸術性を同時に確保しながら、業界の注目を集めてきた。

（写真＝上段：EOコンテンツグループ、下段：テレビ東京）

テレビ東京は日本を代表する放送局の1つであり、独創的な企画力と安定した制作システムをもとに、一貫して差別化されたコンテンツを披露してきた。

ドラマ『夫の家庭を壊すまで』『孤独のグルメ』『勇者ヨシヒコと魔王の城』など、個性の強いドラマIPを通じて日本はもちろん、海外の視聴者層まで確保し、コンテンツの競争力が認められている。

両社の初の共同制作プロジェクトはドラマ『フィーリングにハマる関係』（仮題）であり、斬新なストーリーと革新的な演出を基盤に、グローバルな視聴者をターゲットに企画された。

EOコンテンツグループのオ・ウニョン代表は、「テレビ東京との協力を通じて、両社の強みを最大化し、持続可能なグローバルコンテンツモデルを作り上げていく」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）